Александр Глеб: Завершу карьеру - попробую себя в спортивном менеджменте 4 16.06.2017, 16:30

4,253

Александр Глеб

Белорусский футболист рассказал о планах на будущее.

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал об учебе в Академии управления, передает БелТА.

«После завершения карьеры игрока планирую попробовать себя в спортивном менеджменте. Уверен, юридическое образование мне пригодится в этой сфере. Тем более классных спортивных юристов не хватает в Беларуси. Очень хочу вырасти в этом направлении в профессионала высокого уровня. Учиться было непросто. В вузе преподаватели высокого уровня, приходилось серьезно готовиться. Надеюсь, мои знания помогут мне в будущем»