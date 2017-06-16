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МВД Беларуси продолжает проверку по делу Данкверта

  • 16.06.2017, 16:48
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Сергей Данкверт

Министерство внутренних дел Беларуси еще не завершило доследственную проверку по делу руководителя Россельхознадзора.

Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД Константин Шалькевич, передает «Еврорадио».

«Проверка не завершилась. Как только завершится, мы разместим информацию, и все об этом узнают», — отметил руководитель пресс-службы. От дополнительных комментариев по поводу проверки он отказался.

Дело против Данкверта завели в феврале 2017 года. Тогда на своей пресс-конференции Лукашенко поручил правоохранительным органам возбудить дело на руководителя Россельхознадзора за то, что он неоднократно ограничивал поставки белорусского продовольствия в Россию.

В свою очередь, Данкверт сообщил, что считает уместным возбудить уголовное дело на Минсельхозпрод Беларуси. По словам российского чиновника, белорусское ведомство уклоняется от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов на границах Беларуси с ЕС и Россией.


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