У участников акций протеста в Пинске описывают имущество 8 16.06.2017, 16:58

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Власти припомнили «старые обиды» героям протестов в Пинске.

«Ко мне и ко всем участникам акций протеста в Пинске пришли судебные исполнители», - рассказал сайту pyx.by городской координатор движения «За свободу» Александр Романович.

По его словам, политические дела находятся на особом контроле государства, поэтому судебные исполнители уже побывали у всех оштрафованных участников акций протеста, фотографировали имущество, а на следующей неделе будет специальное совещание в горисполкоме по этому вопросу. В частности, всем, кто еще не выплатил штрафы (таких не менее 9 человек из 12), грозит начало конфискации имущества. Размеры санкций от 10 до 40 базовых величин.

Романович называет такое поведение властей акцией устрашения.

Двое судебных исполнителей пришли и к активисту Игорю Соловью. «Для большей убедительности и доказательства серьезности своих намерений они даже грозились применить против меня некоторые санкции: запрет выезда за границу и лишение водительского удостоверения. По телефону оговаривали время появления на пороге моей квартиры, расспрашивали о количестве комнат, о другом ценном имуществе. Говорили, что опишут телевизор или компьютер, и если в течение 10 дней не заплачу штраф, то это имущество будет реализовано», -- рассказал Игорь.

По его словам, у него штраф был не большой, 10 базовых величин, поэтому он среди тех, кто смог его оплатить. Но есть и те, кто штрафные суммы не осилил.