Вокруг света на велосипеде: 9 советов от белоруса-путешественника 3 16.06.2017, 17:06

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Антон Воробей дважды обогнул экватор на двухколесном транспорте.

Белорусу Антону Воробью 32 года. Он живет в Канаде. В Торонто Антон получил образование по специальности: «Ландшафтная архитектура» и прекрасно рисует. Написанная им икона Кирилла Туровского украшает алтарь белорусской церкви в Торонто (шт. Онтарио, Канада), передает «Радыё Свабода».

После университета Антон решил посвятить себя велоспорту.

«Велосипед дает мне чувство свободы», — говорит наш земляк, один из лучших велосипедистов Онтарио. Он восходил на подиум в 24-часовых гонках в сольном разряде по горному велосипеду. Становился обладателем «Кубка университетов» Онтарио в персональным зачете. Выигрывал ряд гонок в своей провинции и Северной Америке. Представлял Канаду в состязании с лучшими гонщиками мира в гонках «Spring Challenge». Недавно Антон выиграл этап в международной гонке в Коста-Рике.

Антон Воробей выступает в созданной им и его друзьями команде «Toronto Hustle». За несколько месяцев своего существования эта команда стала сильнейшей в Онтарио.

Увлечение велосипедом у Антона началось еще с детства в Беларуси. Чтобы купить первый велосипед, парень собирал летом грибы и ягоды и продавал с мамой на рынке.

«Это было моим самым любимым занятием в детстве — исследовать окрестности на велосипеде. Я мог провести целый день в седле. После того как переехали в Канаду, мой велосипед остался дома, но увлечение осталось. Кстати, свой первый велосипед в Канаде я нашел на помойке», — рассказывает Антон.

Во время учебы в школе Антону поставили диагноз — рак. Восемь месяцев Антон проходил химио- и радиотерапию. Результаты лечения были непредсказуемы, поэтому он решил что, по крайней мере, будет делать то, что любил больше всего, даже если это занятие станет последним в его жизни.

«Я продолжал учиться, заниматься спортом со школьными командами, гонял на велосипеде, даже когда такая возможность была ограничена лечением».

За мужество в борьбе с заболеванием Антон получил премию Nigel Williams Award «For Personal Strength And Courage» от Управления школами Торонто.

В университете Антон вместе с друзьями восстановил велосипедный клуб и уже через год они выигрывали длительную серию гонок «Кубка университетов» Онтарио три года подряд.

Тот успех повлиял на решение Антона продолжить спортивную карьеру после окончания университета. И он решил заняться профессиональными гонками и путешествием на велосипеде не только по континенту, но и по всему миру. Сегодня Антон не только мастерски крутит педали, он работает тренером — помогает другим велосипедистам, составляет для них планы тренировок, тренирует их сам.

Антон объездил на велосипеде Канаду, большинство штатов США, Коста-Рику, остров Тобаго, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Австрию, Словакию, Польшу и, конечно же, Беларусь. Уже только зафиксированная протяженность велопоездок Антона составляет 84 тысячи км, что хватило бы для того, чтобы дважды объехать Землю по экватору. Антон не намерен на этом останавливаться и говорит, что еще не раз объедет планету. Он поделился своими велосипедных секретами с читателями.

1. Надежный велосипед

Важно иметь велосипед от хорошо известного бренда, потому что некоторые от дешевых и поддельных брендов могут быть просто опасны. Что касается гоночных велосипедов экстракласса, они все замечательные и ненамного отличаются. Полойдет и дешевый велосипед, если он будет служить просто для приятных поездок ради удовольствия. Но для гонок дорогой, надежный велосипед — это важная составляющая успеха.

2. Легкий велосипед и хорошие детали

Для гонок важна масса велосипеда. Современный стандарт — углеродное волокно, жестокость, качество деталей, ответственных за передачу скоростей и торможения. Для обычных поездок — должны быть качественные детали в коробках передач и тормозах, которые бы работали надежно и не ломались быстро. Это самая главная вещь, которая отличает хороший велосипед от плохого и гарантирует вам удовольствие от поездки.

3. Правило № 1 — постоянство

Начинайте постепенно с 30—60-минутных поездок, 3—5 дней в неделю. Позже вы можете увеличить продолжительность и интенсивность в некоторые дни. Если вы готовитесь к каким-то велосипедным мероприятиям, то тренировки один раз в неделю — это плохо. Предстоит слишком большая физическая и умственная нагрузка. В длительные периоды без тренировок (4 и более дней) вы потеряете тот уровень подготовки и выносливости, который приобрели ранее.

4. Сколько времени должна продолжаться тренировка

Если вы готовитесь к велосипедным поездкам с приключениями в расслабленном темпе, в одиночестве между городами и деревнями, тогда тренировки должны быть длительными. Но если вы готовитесь для гонки на короткую дистанцию в 10 секунд, тогда вам нет нужды в длительных тренировках.

Просто тренировки на силу. Для тех дистанций, на которых гоняю я, мне нужна высокая выносливость для борьбы на 4—5 часов в день в течение нескольких дней подряд. Но мне нужна и взрывная сила на 10 секунд для победы на финише, а также полная мобилизация на 5—10 минут, чтобы удержаться за лидерами во время подъемов в гору. Поэтому я тренирую все качества.

5. Помните про углеводы

В поездках, продолжительность которых превышает час-два и при обильном выделении пота вам нужно восстанавливать запас воды. Самое лучшее — спортивные напитки, содержащие простые углеводы и электролиты (соль). Подкрепление организма продуктами, насыщенными простыми углеводами, во время тяжелых длительных поездок продлит ваше активное время до момента вашего полного изнеможения. Это могут быть специальные спортивные плитки. Или просто фрукты, сухофрукты. Велосипедисты, например, часто берут с собой в карман банан. Жиры и протеины — выбор не самый лучший, потому что они долго перевариваются, и это может вызвать расстройство желудка.

Перед тренировкой: сбалансированное питание, обогащенное углеводами для большего запаса энергии, если вы планируете интенсивную нагрузку.

Потом: здоровая пища для полноценного восстановления. Фокус на углеводах и протеине сразу после тренировки. И здоровое, богатое полезными веществами питание в течение всего времени.

6. Подальше от машин и оживленного дорожного движения

Когда я планирую поездку в новом месте, то пользуюсь сайтом Strava.com. Там удобно, так как он дает тебе «heat map», где можно видеть, какие маршруты выбирают другие пользователи. Самый лучший выбор — тихие, спакойные дороги, подальше от машин и оживленного дорожного движения, с хорошим покрытием и прекрасным видом в качестве бонуса!

7. Не шутите с погодой

По жаре — очень тяжело, и тут ничего не поделаешь. Ведь если холодно, ты можешь одеться соответственно. Под дождем может быть и весело, когда он теплый. И лично я, впрочем, даже рад ему на гонках, если это сложная, технически хитрая трасса с большим количеством поворотов. Я заметил, что я чувствую себя увереннее в таких условиях, чем большинство моих соперников. Однако, когда холодно и дождь — это плохо. Самый тяжелый случай, который у меня был, это — поездка под ледяным дождем, едва не обморозился.

8. Как избежать главных ошибок

Не забывайте брать с собой запасную камеру и насос, мобильный телефон или деньги — иначе вы можете нажить себе «тяжелый день» для воспоминаний. Не забывайте брать достаточно воды и пищи для длительных поездок по глухим местам, где никаких пунктов для их пополнения вам не найти.

9. Велосипед — гарантия вашего здоровья и настроения

Это самая лучшая тренировка для укрепления сердечно-сосудистой системы. Велосипед сформирует у вас прекрасную, изящную фигуру. И он прекрасно влияет на психологическое здоровье, так как дает хорошую разрядку. И просто наслаждение от поездок! Бывает, приходится крутить педали дома на тренажере — это нудно. А на природе — красота! Если ты в хорошей форме, ты даже не замечаешь, что крутишь педали.