Анжелика Борис: Союз поляков будет бороться за образование на польском языке 6 16.06.2017, 17:28

Анжелика Борис

Фото: polskieradio.pl

Школы с польским языком обучения в Гродно и Волковыске существуют более 20 лет.

Председатель непризнанного белорусскими властями Союза поляков Анжелика Борис получила ответ из Министерства образования на письмо в защиту школ с польским языком обучения в Гродно и Волковыске. Письмо, под которым подписались около шести тысяч человек со всей Беларуси, было направлено в администрацию Лукашенко, передает «Свабода».

По словам Анжелики Борис, главное в ответе из Министерства образования - отсутствие конкретики.

«Нам написали, что работа над изменениями в законодательстве об образовании, согласно которым во всех школах Беларуси выпускные экзамены должны будут сдавать на одном из государственных языков, до сих пор не закончена. Окончательного решения нет. Но могу сказать, что Союз поляков готов к наихудшему решению и будет отстаивать образование на польском языке в школах Гродно и Волковыска».

Борис сказала, что к ней часто обращаются родители детей, которые учатся в этих школах, другие члены Союза поляков:

«Чувствуется, что люди на самом деле переживают за то, что может исчезнуть образование на польском языке. И у людей нет доверия к властям в этом вопросе».

Написать письмо Александру Лукашенко заставили изменения, которые, как ожидается, будут в июле внесены в Закон об образовании. Согласно этим изменениям все ученики Беларуси будут сдавать выпускные экзамены обязательно на одной из государственных языков. Фактически, как говорят члены СПБ, по-русски.

И тогда в этих школах теряется смысл преподавания основных предметов - таких, как математика, физика, химия - на польском языке.

Анжелика Борис в мае подавала заявку в Гродненский горисполком на пикет в защиту школ с польским языком обучения. Но ей отказали - мол, заявка не соответствует нормам закона.

В Беларуси действуют две школы с польским языком обучения: одна в Гродно и одна в Волковыске. В последние годы родители, которые хотят, чтобы их дети пошли в школу с польским языком обучения, вынуждены стоять в очередях, чтобы успеть подать заявление на прием детей в первый класс.