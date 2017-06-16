Проект белорусских добровольцев шагает по Украине 1 16.06.2017, 17:41

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В Хмельницком музее появились экспонаты белорусских добровольцев, которые воюют в зоне АТО.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил Грамадскі сектар Атраду «Пагоня».

Коллекция Музея истории города Хмельницкого пополнилась экспонатами белорусских добровольцев. Активисты Общества сохранения истории Украины передали в музей шеврон бойца Отряда «Погоня» и флаг с подписями бойцов тактической группы «Беларусь».

Появились экспонаты в рамках проекта по передаче в музеи, где есть экспозиции, посвященные АТО, вещей белорусских добровольцев.

Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Погоня».

Перед этим экспонаты белорусских бойцов уже появились в Дубенском замке, Ковельском историческом, Владимир-Волынском историческом и Волынском краеведческом музеях.