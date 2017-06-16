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«Гомельчане вынуждены искать работу в других странах, чтобы просто обеспечить себя»

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  • 16.06.2017, 17:59
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Реальная ситуация в стране заставляет белорусов искать выход, а точнее выезд из страны с возможностью достойного заработка.

Сайт praca-by.info решил выяснить, насколько популярен заработок за рубежом среди членов профсоюза РЭП на примере Гомельского и Брестского регионов.

– Сейчас в Гомеле идет сокращение численности – так называемая оптимизация численности, – говорит Виктор Козлов представитель профсоюза по Гомельскому региону. – И когда подходит окончание срока действия контракта, то человека увольняют по причине именно оптимизации численности. А работу в соответствии с квалификацией в городе найти сложно, практически невозможно.

Поэтому люди ищут способы заработка в других странах. И среди членов нашего профсоюза практика выезда на заработки в ту же Россию присутствует. Кто-то едет работать по контракту на год в Москву, кто-то уже работает в Москве и Питере. Кто-то перебивается временными заработками на ремонте объездных дорог в стране-соседке. Кому-то повезло больше и он работает по контракту в Латвии.

Хочу сказать, что люди уезжают не за лучшими заработками, а просто из необходимости прокормить семьи. У многих кредиты на жилье, которые нужно выплачивать, – резюмирует Виктор.

Тем временем департамент по гражданству и миграции МВД разместил информацию на сайте о том, что в прошлом году 7,3 тысячи белорусов уехали на заработки за границу, при этом иностранцев, приехавших работать в Беларусь, было почти в три раза больше. За три месяца этого года (январь-март) на работу за рубеж уехали 1,8 тысячи белорусов, а работать в Беларусь прибыло 4,3 тысячи человек. Однако официальная российская статистика по трудовым мигрантам также не показывает реальные масштабы миграции, ведь многие наши соотечественники работают в России неофициально.

На это Виктор Владимирович говорит, что в Гомельской области (к слову, второй после Минска по количеству трудовых иммигрантов) большое количество китайцев, которые получают зарплаты по 1000 долларов в месяц, а белорусов, если им и посчастливилось попасть на работу к китайцам, то зарплаты 350-500 долларов максимум. Козлов приводит в пример Добрушскую бумажную фабрику, которую заново отстраивают китайские работники, а местным жителям туда не устроиться, а другой работы в городе нет. Или ТЭЦ-1 в Гомеле, которую реконструируют китайские рабочие китайскими материалами на китайской же технике с приличными зарплатами.

Поэтому гомельчане вынуждены искать работу в других странах, чтобы просто обеспечить себя, – констатирует Виктор Козлов.

По мнению представителя профсоюза по Брестскому региону Зинаиды Михнюк основной проблемой работы за рубежом является «незащищенность наших соотечественников перед нанимателем».

– В основном ведь для заработков едут работать на строительные работы, – рассказывает Зинаида, – а там достаточно высокий травматизм, необходимо следить за соблюдением техники безопасности и охраны труда.

Недавно встретила члена нашего профсоюза Романа Дамиловича из Кобрина, который работает в Польше строителем. Правда, без каких-либо социальных гарантий и уверенности, что если с ним что-то случится, то никто его там не защитит и не поддержит.

О востребованности польского направления среди брестчан можно судить по очередям на получение карты поляка, – говорит собеседница. – Практически не записаться. Конечно, причины могут быть разные, но, думаю, что заработки в Польше занимают одну из лидирующих позиций, – подытожила Зинаида.

В целом, можно сделать вывод, что белорусы понимают, что надеяться на улучшение положения в стране не приходится. Данные Белстата продолжают утверждать, что жить становится лучше, а вот реальная ситуация заставляет искать выход, а точнее выезд из страны с возможностью достойного заработка. Власть принимает абсурдные декреты и работает над их улучшением. В общем и целом все при деле.


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