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Болгарский евродепутат: Эрдоган опасен для Болгарии

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  • 16.06.2017, 17:52
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Реджеп Тайип Эрдоган

Политика западноевропейских стран к Турции изменилась.

«С позиции премьер-министра может быть не лишнее, чтобы Борисов поддерживал дипломатические отношения с Турцией. Однако, по моему мнению, Эрдоган опасный диктатор и человек, который представляет опасность не только для Болгарии, а и для всей Европы. В его поведении видны скрытые угрозы, он непредсказуем», пишет blackseanews.net.

Об этом заявил в эфире «Нова ТВ» болгарский евродепутат и зампредседателя ВМРО Ангел Джамбазки, пишет Русская Болгария.

По его словам, Болгария должна вкладывать достаточно средств в обновление и перевооружение своих сил безопасности.

«Политика западноевропейских стран к Турции изменилась. Упали маски, закончилось лицемерие. Присоединение Турции к ЕС в прошлом и не произойдет никогда. Направление развития турецкой политики совсем другое. А именно: превращение ее в самостоятельный геополитический фактор на Балканах, что означает региональную силу и попытки Турции добраться до нефтяных скважин в Мосуле и начале независимости страны от импорта нефти», - объяснил Джамбазки.


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