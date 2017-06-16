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Замминистра финансов: На повышение зарплат бюджетникам денег нет

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  • 16.06.2017, 18:15
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Зарплата бюджетников в Беларуси сегодня на четверть меньше, чем в реальном секторе.

В апреле, по данным Белстата, получилось 588,4 рубля вместо 777 рублей. Первый замминистра финансов Максим Ермолович на отчете в парламенте сказал, что государство будет стараться удерживать разрыв на уровне 20%, но на повышение денег в стране нет, передает tut.by.

По его словам, в прошлом году на зарплаты в бюджетной сфере государство потратило более 5 миллиардов рублей. Это около 30% консолидированного бюджета страны.

— В прошлом году мы сдерживали рост зарплат в бюджетной сфере, обеспечивая, насколько это возможно, сохранение ее реального уровня. Думаю, такая политика будет сохранена и в 2017-м, — сказал Максим Ермолович. — Найти источники для того, чтобы обеспечивать дополнительные расходы бюджета на выплату зарплаты, очень сложно.

По его словам, любое повышение зарплат в бюджетном секторе оказывает существенную нагрузку на бюджет: кардинально меняет всю структуру расходов и заставляет сокращать траты на инвестиционные и инновационные программы.

— Уровень капитальных расходов у нас уже и так ниже, чем в соседних странах. Дальнейшее их сокращение приведет к серьезным изменениям в состоянии всей социальной и экономической инфраструктуры, — объяснил замминистра финансов.

Единственная возможность увеличить доходы бюджетников — повысить производительность труда и вместе с ней зарплаты. Только не за счет государства, а направив на это внутренние резервы.

— Другого предложения у меня нет, потому что иначе повышение нечем оплачивать, — сказал Максим Ермолович.


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