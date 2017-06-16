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Белорусским водителям не нужно будет получать российские права для работы в РФ

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  • 16.06.2017, 18:46

Белорусские водительские права с 1 июля будут действительны в России.

Белорусским водителям не нужно будет получать российские права для работы в Российской Федерации. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

В Петербурге он участвовал в заседании Совета министров «союзного государства» Беларуси и России. «Принято решение о признании национальных водительских удостоверений на территории «союзного государства», — цитирует слова Кобякова БелТА.

Как сообщалось ранее, с 1 июня в России начал действовать закон, запрещающий работу на территории РФ профессиональными шоферами водителям, которые не имеют российских национальных водительских удостоверений. Под действие этого документа попали и белорусы, которые работают водителями в российских компаниях.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что белорусские водительские права можно будет использовать на территории России с 1 июля 2017 года. По его словам, на заседании «союзного» Совмина были приняты соответствующие решения.


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