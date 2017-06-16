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Ушел из жизни бывший канцлер Германии Гельмут Коль

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  • 16.06.2017, 18:54
Гельмут Коль

Именно при его руководстве в 1990 году произошло объединение ФРГ и ГДР в единую Германию.

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль умер 16 июня в собственном доме в городе Людвигсхафен-ам-Рейн на юго-западе страны, сообщает РБК со ссылкой на Bild.

В последние годы жизни, отмечает Reuters, Коль был привязан к инвалидному креслу, а также имел проблемы со здоровьем.

Гельмут Коль дольше всех в истории послевоенной Германии стоял у руководства страны: он возглавлял правительство ФРГ на протяжении 16 лет, с 1982 по 1998 годы.

Именно при его руководстве в 1990 году произошло объединение ФРГ и ГДР в единую Германию. Также он был сторонником введения единой европейской валюты и убеждал немцев отказаться от использования национальной валюты — немецкой марки. Помимо этого Коль руководил Христианско-демократическим союзом страны в 1973—1998 годах.


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