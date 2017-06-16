Игроки «Нафтана» устроили протест перед началом матча с БАТЭ

Игроки «Нафтана» устроили протест перед началом матча с БАТЭ3
- 16.06.2017, 19:02
Новополочане таким образом выразили протест против большой задолженности клуба по зарплатам.
Игроки «Нафтана» на 20 минут задержали начало домашнего матча 12-го тура национального чемпионата с БАТЭ, передает «Прессбол».
Новополочане таким образом выразили протест против большой задолженности клуба по зарплатам.
Как отметил комментатор «Нафтана», игроки БАТЭ проявили солидарность с соперниками и тоже оставались в раздевалке.
Поединок, который должен был стартовать в 18.00, начался в 18.20.