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Игроки «Нафтана» устроили протест перед началом матча с БАТЭ

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  • 16.06.2017, 19:02

Новополочане таким образом выразили протест против большой задолженности клуба по зарплатам.

Игроки «Нафтана» на 20 минут задержали начало домашнего матча 12-го тура национального чемпионата с БАТЭ, передает «Прессбол».

Новополочане таким образом выразили протест против большой задолженности клуба по зарплатам.

Как отметил комментатор «Нафтана», игроки БАТЭ проявили солидарность с соперниками и тоже оставались в раздевалке.

Поединок, который должен был стартовать в 18.00, начался в 18.20.


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