закрыть
16 июня 2017, пятница, 23:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Англии

2
  • 16.06.2017, 20:01
  • 3,391
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка в четвертьфинале обыграла россиянку Анну Блинкову.

Белоруска Арина Соболенко (148 ВТА) обыграла россиянку Анну Блинкову (114 ВТА) в 1/4 финала турнира в Манчестере — 7:6 (6), 5:7, 6:3, передает «Прессбол».

Призовой фонд турнира - $100,000.

Арина Соболенко (148 ВТА, Беларусь, 4) — Анна Блинкова (114 ВТА, Россия, 5) — 7:6 (6), 5:7, 6:3

В полуфинале белоруска встретится с сербкой Александрой Крунич (101 ВТА, 7).


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?