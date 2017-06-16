Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Англии

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Англии2
- 16.06.2017, 20:01
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Белорусская теннисистка в четвертьфинале обыграла россиянку Анну Блинкову.
Белоруска Арина Соболенко (148 ВТА) обыграла россиянку Анну Блинкову (114 ВТА) в 1/4 финала турнира в Манчестере — 7:6 (6), 5:7, 6:3, передает «Прессбол».
Призовой фонд турнира - $100,000.
Арина Соболенко (148 ВТА, Беларусь, 4) — Анна Блинкова (114 ВТА, Россия, 5) — 7:6 (6), 5:7, 6:3
В полуфинале белоруска встретится с сербкой Александрой Крунич (101 ВТА, 7).