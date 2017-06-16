В Минске начали продавать «самые светлые квартиры в стране» 13 16.06.2017, 20:28

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Фото: citydog.by

В Новой Боровой выставила на продажу квартиры в «комфортаментах» – четырех малоэтажных монолитных домах.

Застройщики уверяют, что сделали ставку «на создание максимального комфорта – причем не только в квартирах, но и на лестничных площадках, в подъездах, дворах, пишет citydog.by.

Планировки квартир разработаны по европейским стандартам: гостиные объединены с кухнями в пространства площадью до 40 м², есть гардеробные, 3-х метровые потолки.

«Мы учли, что в Беларуси бывает всего лишь 20-35 ясных дней в году. Поэтому здания спланированы так, чтобы в квартиры попадало как можно больше света. Пожалуй, это будут самые светлые квартиры в стране», – говорят в компании.

Застройщик уверяет, что это будет «квартал без автомобилей» – на его территорию сможет заезжать лишь специальный транспорт. Личные авто можно будет оставлять на гостевых стоянках, расположенных по периметру квартала, и в подземном паркинге.