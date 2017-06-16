«От нас ушел великий европеец» 2 16.06.2017, 20:40

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ГЕЛЬМУТ КОЛЬ

Немецкие политики скорбят о Гельмуте Коле.

Вспоминая Гельмута Коля, политики ФРГ в первую очередь говорят о его большой роли в воссоединении Германии и объединении Европы.

Политики Германии выражают чувство глубокой скорби в связи со смертью бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, передает «Немецкая волна».

«Это был великий государственный деятель, великий немецкий политик и прежде всего великий европеец, который очень много сделал не только для германского единства, но и для объединения Европы», - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в пятницу, 16 июня.

Лидер партии «зеленых» Джем Оздемир также дал высокую оценку заслугам Коля в деле европейского объединения.

«При всех разногласиях мы всегда преклонялись перед ним в одном вопросе. От нас ушел великий европеец», - заявил Оздемир в ходе партийного съезда в Берлине. По его словам, Гельмут Коль определил целую эпоху; его имя навсегда связано с одним из наиболее грандиозных проектов послевоенной истории - воссоединения Германии.

Канцлера Германии Ангелу Меркель известие о смерти ее предшественника, ставшего ее «крестным отцом» в политике, застало в Риме. Меркель изменила программу своего визита в итальянскую столицу - в 19 часов по среднеевропейскому времени (20.00 по минскому времени) она выступит с заявлением в резиденции посла ФРГ в Италии.