Выгодно ли хранить валюту в белорусских банках? 7 16.06.2017, 21:07

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При существующем низком уровне ставок хранение сбережений на валютных депозитах достаточно бессмысленное занятие.

Национальный банк Беларуси отчитался об успехах на поприще дедолларизации экономики (за год доля валютных вкладов в общей структуре депозитов уменьшилась с 75 до 69,3%) и проанонсировал новые шаги в этом направлении. Например, с 1 июля 2017 года норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 11 до 15%.

Что означает принятое решение на практике? В какой валюте выгоднее хранить сбережения?

На вопросы «Беларускай праўды» ответил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

- Банкам становится менее выгодно привлекать валютные депозиты, они будут менее заинтересованы в привлечении валютных вкладов, и в результате – будут дестимулировать население хранить деньги в валюте. Можно ждать, что и без того низкие ставки по валютным депозитам снизятся еще сильнее.

- А гражданам, следовательно, станет менее выгодно хранить в банках валютные вклады.

- Естественно. Валютные вклады в банках устойчиво снижаются с осени 2015 года (уже более полутора лет), и эта тенденция устраивает сами банки, устраивает и регулятора. Банки устраивает потому, что не так много интересных проектов, которые можно прокредитовать за валюту (банкам не очень понятно, что делать с собранной валютой), а Нацбанк добивается улучшения структуры вкладов – уменьшения доли валютных и увеличения доли рублевых. Несколько лет назад банковская система наоборот боролась за привлечение валютных ресурсов, в том числе средств населения, сейчас пошел обратный процесс.

- Дедолларизация – благое дело для экономики, для рубля. Но вырастет ли автоматически доверие к белорусскому рублю, приведет ли к росту рублевых сбережений?

- Именно повышение норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 11 до 15% никак не связано с доверием к рублю. А поддерживает разницу между ставками по депозитам в валюте и в рублях. Мы знаем, что вслед за снижением ставки рефинансирования снижаются ставки по рублевым депозитам, но при этом снижаются ставки и по валютным депозитам. Цель Нацбанка – сделать интереснее, выгоднее депозиты в белорусских рублях по сравнению c валютными депозитами. И в данном случае проблема решается не путем абстрактного доверия-недоверия, а вполне шкурным, осязаемым методом – процентная ставка по рублевых депозитам, даже с учетом возможной девальвации (а по факту в стране происходит ревальвация: рубль укрепляется по отношению к доллару), должна быть выгодной. Проблема решается не через доверие, а путем выгоды.

- Но все-таки доверие населения к рублю невысокое. Не получится ли так, что доля валютных вкладов уменьшится, а доля рублевых – не вырастет? Население просто-напросто предпочтет хранить сбережения под подушкой.

- Понятно, что доверие к рублю невысокое. Но мало констатировать факт – надо рассматривать динамику процесса. А по динамике Нацбанк отчитался: в срочных депозитах рубль еще проигрывает валюте, но постепенно отвоевывает долю. А это говорит о том, что доверие к белорусскому рублю постепенно растет. Доверие не может вернуться ни за день, ни за месяц, ни даже год; все мы обжигались на масштабных девальвациях, но возврат доверия все же постепенно происходит.

Но есть один нюанс. Статистика по депозитам – некие средние цифры. Нет такого понятия, как доверие к рублю среднего белоруса: это вопрос очень индивидуальный. Кто-то не доверял, не доверяет и не собирается доверять рублю и традиционно хранил деньги в валюте (когда депозит станет приносить 1% дохода, то валюту станут хранить дома), есть категория граждан, которая всегда доверяла рублю, даже когда и не стоило, есть люди, у которых процесс протекает в динамике. Последние два года рубль демонстрирует стабильность, последние несколько лет рублевый депозит как инструмент сбережений гораздо интереснее валютного. У людей, которые умеют считать, доверие к белорусскому рублю увеличивается.

- Полуличный вопрос: у вас есть свободных две-три тысячи долларов. В каком банке вы предпочтете хранить сбережения?

-Очевидно, что я бы выбрал рублевый депозит, а выбор банка делал исключительно по величине процентной ставки. С точки зрения надежности, все банки находятся примерно на одном уровне. Грубо говоря, надежность банков равна надежности правительства: не доверяешь правительству – не стоит доверять белорусским банкам, доверяешь правительству – имеет смысл выбирать депозит по максимальной доходности.

- А валютные сбережения есть смысл нести в банки?

- Я не удивлюсь, если ставки по валютным депозитам составляют уже пару процентов, то нести тысячу долларов в банк, чтобы за год заработать 20 долларов, – не факт, что окупится сам поход в банк. При таком уровне ставок хранение сбережений на валютных депозитах достаточно бессмысленное занятие.