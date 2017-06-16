Несколько банков разблокировали карточки «БСБ Банка» 16.06.2017, 21:34

В первой половине дня стало известно, что расчеты по карточкам «БСБ Банка» заблокировали четыре банка.

Несколько банков разблокировали карточки «БСБ Банка», информирует его пресс-служба.

Как сообщалось ранее, Нацбанк лишил его лицензии на операции с физическими лицами. Администрация банка попросила данных клиентов снять деньги с карт до 25 июня. В первой половине дня 16 июня стало известно, что расчеты по карточкам «БСБ Банка» заблокировали четыре банка. Из-за этого в их банкоматах не проходили операции, такие же проблемы возникли в организациях торговли, на заправках.

Пресс-служба «БСБ Банка» сообщает, что во второй половине дня пятницы его карточки «разблокировали все банки, кроме БПС-Сбербанка, в связи с чем возможны перебои в оплате метрополитена и некоторых объектах торговли».

Известно, что сейчас снова можно снимать деньги с карточек «БСБ Банка» в Белагропромбанке и Белинвестбанке. По-прежнему карточки обслуживаются собственными банкоматами «БСБ Банка» и банкоматами банков-партнеров сети СБС. Комиссии на снятие денег с карт «БСБ Банка» в банкоматах всех банков Беларуси отменены.

Однако пресс-служба банка предупреждает, что «в случае, если у вас появились проблемы в расчетах или снятии денежных средств в банкоматах некоторых банков — значит данный банк закрыл обслуживание карт «БСБ Банка».