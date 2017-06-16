Бал в честь Элизы Ожешко впервые прошел в Гродно 16.06.2017, 22:04

Сегодня исполнилось 110 лет с того дня, как знаменитая писательница стала почетной гражданкой Гродно.

В Швейцарской долине в Гродно во дворике дома Элизы Ожешко состоялся бал с реконструкцией танцев XIX века.

Именно 16 июня исполняется 110 лет с того дня, как знаменитая писательница стала почетной гражданкой Гродно, передает «Радыё Свабода».

Мероприятие подготовили сотрудники областной библиотеки имени Карского.

Бал в честь Элизы Ожешко в Гродно организован был впервые. Все как и было во времена писательницы: элегантные дамы и галантные кавалеры танцевали Полонез, вальсы, кадрили, польки. Все желающие могли поучаствовать в танцевальном мастер-классе. На балу присутствовали гости из Литвы и Польши.