Роналду намерен уйти из «Реала» 1 16.06.2017, 22:30

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Роналду уйдет из клуба из-за обвинений в неуплате налогов.

Нападающий намерен покинуть Испанию и продолжить карьеру в другой стране, сообщает РБК со ссылкой на ESPN.

«Он чувствует себя жертвой преследования. Его не устраивает шумиха вокруг его имени, но главное, он уверен, что обвинения несправедливы, а преследование неправомерно, так как он добровольно выплатил часть налогов. Он жертва преследования в Испании, и ситуация уже очень накалилась. Он действительно решил уйти из Испании. Посмотрим, что будет, но сейчас он настроен очень, очень решительно», — сказал источник ESPN.

Ранее португальская A Bola сообщила, что Роналду объявил руководству «Реала» о своем уходе из клуба. Португалец намерен расстаться с Мадридом после отпуска, который запланирован по окончании Кубка конфедераций. По сведениям A Bola, Роналду считает, что подвергается преследованию из-за того, что является звездой мирового масштаба.

Прокуратура Испании 13 июня выдвинула против Роналду обвинение в неуплате налогов. Налоговая служба Испании утверждает, что с 2011 по 2014 год Роналду не заплатил в казну налогов на общую сумму €14,7 млн. Представители прокуратуры считают, что Роналду сознательно использовал «бизнес-структуру», созданную в 2010 году, с тем, чтобы скрыть свой доход от властей. Речь идет о доходе, полученном за использование медиаправ. Роналду выплатил добровольно €6 млн, однако прокуратура все равно выдвинула официальные обвинения.

«Реал» поддержал своего футболиста и подтвердил, что Роналду выполнял все налоговые обязательства после прихода в клуб. При этом, по сообщению El Confidencial, мадридский клуб обратился к испанским СМИ с просьбой не иллюстрировать новости о налоговых претензиях к Роналду фотографиями, на которых португалец одет в форму «Реала».

Ранее Верховный суд Испании приговорил к 21 месяцу тюрьмы Лионеля Месси и его отца Хорхе за неуплату налогов. Аргентинцы утаили от испанской казны более €4 млн. Срок будет условным — по законам Испании за экономические преступления не наказываются реальным заключением, если речь идет о сроке до двух лет.

Месси и его отца признали виновными в уклонении от уплаты налогов со сборов, полученных ими за изображение футболиста, в размере €4,1 млн в период с 2007 по 2009 год.

Лионель Месси заявил, что не участвовал в финансовых махинациях и только подписывал документы. «Меня заботила только игра в футбол», — заявил форвард «Барселоны».