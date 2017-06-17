Бунтари из Кричевского РОВД могут сделать громкие разоблачения 17.06.2017, 8:05

Кричевская милиция снова и снова оказывается в центре скандалов.

Телеканал «Белсат» следит за очередным скандалом вокруг Кричевского РОВД. Как стало известно, на одного из его работников заведено уголовное дело за жестокое избиение задержанного. Инцидент, который имел место в прошлом году, получил неожиданное продолжение. Жертва милицейского насилия умерла при таинственных обстоятельствах. Журналисты посетили Кричев, чтобы получить новые подробности дела.

Появление в Кричеве съемочной группы «Белсата» сразу вызвало беспокойство местной милиции. Независимых журналистов пытались задержать. На каком основании? Вот такой ответ.

«Крутитесь здесь, вокруг ездите. Вызвала подозрения ваша машина», — заявил милиционер.

В начале июня в городском парке нашли труп 60-летнего мужчины. Как выяснилось позже, это был местный бездомный. Наверное, инцидент не притянул бы внимания, если бы журналисты не узнали, что мужчина имел серьезный конфликт с милиционером из знаменитого кричевского РОВД.

«Известна информации о том, что областная прокуратура возбудила уголовное дело против капитана милиции (его фамилия прозвучала в СМИ) за избиение человека», — отметил Сергей Неровный из кричевской газеты «Вольны горад».

Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела по статье «превышение власти или служебных полномочий». По официальной версии, в прошлом году мужчина, которого неоднократно привлекали к административной ответственности, пожаловался, что его жестоко избил милиционер. Недавно независимые СМИ назвали имя и фамилию фигуранта уголовного дела — капитана милиции Андрея Генералова. Дело вызвало возмущение среди жителей города.

В Кричевском РОВД отказались от комментариев

В тайне держат и то, служит ли капитан Генералов в рядах МВД. «Я вам не обязан отвечать на такие вопросы», — заявил майор Кравцов из Кричевского РОВД.

А в Кричеве все острее звучит вопрос: избиение бездомного в прошлом году, его жалобы и в конце концов тайная смерть в начале июня — это части той самой истории? Следственные органы говорят, что нет, но в городе в это мало кто верит.

«Они теперь что хотят, то и делают. Можешь идти домой с работы и ни за что могут забрать», — возмущается житель Кричева.

Кричевский РОВД испортил свою репутацию еще раньше

О внутренних проблемах и злоупотреблении в учреждении стало известно благодаря группе местных милиционеров, которые обратились в независимые СМИ. В феврале они написали жалобу руководителю МВД Игорю Шуневичу о нарушениях закона со стороны начальства. По словам уже бывших правоохранителей, их, в частности, заставляли выполнять план в составлении протоколов административных нарушений. За то, что осмелились критиковать руководство, милиционеров лишили работы. Некоторые из них собираются обратиться в суд.

«Это будет испытание для РОВД. Там во время суда могут выйти очень интересные моменты, которые не понравится руководителям милиции», — продолжает Сергей Неровный.

Дело в том, что, согласно руководству МВД, правонарушения в рядах ведомства — это, скорее, исключение. Как неоднократно заявлял министр Игорь Шуневич, громкие скандалы вокруг милиции — это выдумки и ложь независимых СМИ. Собственно же глава ведомства недавно получил грамоту Национального собрания Беларуси за укрепление прав и свобод граждан.