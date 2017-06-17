Трамп сообщил о своих доходах 2 17.06.2017, 8:35

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Дональд Трамп

Президент США добровольно опубликовал декларацию о своих доходах, несмотря на то, что не обязан делать этого до мая 2018 года.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Дональд Трамп добровольно опубликовал свою информацию о своих доходах за прошлый год, несмотря на то, что не обязан делать этого до мая 2018 года. Как сообщила пресс-служба, декларация президента прошла обычную процедуру сертификации в Офисе правительственной этики и опубликована на его официальном сайте, передает «Голос Америки».

Согласно документу, Трамп получил сотни миллионов долларов доходов от принадлежащих ему гольф-курсов, курортов и отелей. Флоридский курорт Мар-а-Лаго – где Трамп любит проводить выходные и принимал некоторых глав иностранных государств – в прошлом году принес ему более 37 млн долларов. Отчисления за опубликованные книги составили примерно 7 млн долларов.

В прошлый раз данные о финансовом состоянии Трампа стали известны в мае прошлого года – они были опубликованы Федеральной избирательной комиссией: согласно ним, состояние Трампа составляло порядка 1 млрд долларов.

Вопрос о налоговой декларации Трампа был одной из горячих тем президентской кампании 2016 года. Трамп стал первым за четыре десятилетия кандидатом на высшую государственную должность в США, который отказался опубликовать декларацию. Во время выборов и после их окончания, Трамп ссылался на аудит, который проводят налоговые органы, и на рекомендации своих адвокатов.

11 мая, в интервью журналу Economist, Трамп сообщил, что не знает – опубликует ли декларацию, поскольку «никто не интересуется ею, кроме репортеров», однако добавил, что когда-нибудь обнародует ее, поскольку крайне гордится ею.