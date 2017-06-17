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Назван самый полезный для улыбки продукт

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  • 17.06.2017, 8:59
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Специальное исследование провели ученые из Иллинойса.

Естественное соединение, найденное в винограде, может укреплять зубы и повышать прочность пломб, тем самым защищая зубы от распада, пишет hronika.info.

Ученые из Университета штата Иллинойс (Чикаго) провели исследование, в ходе которого выяснили, что экстракт виноградных косточек может помочь людям сохранить здоровье зубов, поскольку соединения, которые в нем содержаться, предотвращают кариес и укрепляют твердую ткань зуба. Кроме того, оно продлевает срок службы композитных пломб. Это означает, что когда зубы повреждены, оставшаяся структура может быть прочнее для связывания с материалами, используемыми в материале для пломб.

«Экстракт виноградных косточек, побочный продукт винодельческой промышленности, укрепляет дентин, ткань, которая составляет основную массу зуба и предотвращает извлечение зубов», - отмечают ученые.

По словам специалистов, данный экстракт (речь идет об олигомерном проантоцанидине) присутствует во многих продуктах. Однако особенно им богат экстракт виноградных косточек.


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