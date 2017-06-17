Кэти Перри первой в мире собрала 100 миллионов подписчиков в «Твиттере»
- 17.06.2017, 10:59
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Экс-президент США Барак Обама оказался на третьем месте.
Американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в «Твиттере» подписалось более 100 млн пользователей, сообщает ВВС.
На странице артистки в «Твиттере» в связи с этим появился пост от администрации сайта микроблогов.
«Сегодня мы свидетели истории», — говорится в нем и констатируется, что певица первый собрала 100 млн фолловеров.
Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: «Свидетель» («Witness») — название нового албома Кэти Перри, который вышел в июне.
Today, we #WITNESS history.— Twitter (@Twitter) 16 июня 2017 г.
Congratulations @katyperry, the first to reach 100 million followers! #LoveKaty pic.twitter.com/41aJyPTtZ2
На втором месте по числу подписчиков осталася канадский певец Джастин Бибер. Его «Твиттер» читают почти 98 млн человек.
На третьем месте — бывший президент США Барак Обама, у его 91 млн фолловеров.
Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага. Тогда для этого было достаточно всего 9 млн подписчиков. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.
Кэти Перри опубликовала свой первый твист в феврале 2009 года и с тех пор написала их более 8 тыс. сообщений.