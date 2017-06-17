Завтра в Беларуси будет до 27 градусов тепла 17.06.2017, 11:47

Небо будет ясным, лишь в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди.

До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 июня, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, по югу - до плюс 14, днем будет 21-27 градусов тепла.