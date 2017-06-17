Как задержание владельца «Алмаза» скажется на рынке такси? 17.06.2017, 11:59

Фото: nn.by

Молодой бизнесмен на протяжении нескольких лет основательно злил конкурентов.

Задержание руководителя и собственника самой популярной столичной службы такси «Алмаз» Виктора Пузикова стало, без преувеличения, новостью месяца, пишет abw.by.

Молодой бизнесмен на протяжении нескольких лет злил конкурентов, о нем говорили, что он ведет нечестную борьбу за клиента, обвиняли в необоснованном демпинге и сотрудничестве с нелегалами. Но для пассажиров «Алмаз» на протяжении нескольких лет неизменно оставался самой дешевой службой в городе, чем и снискал популярность.

Не отпугивал клиентов ни «ушатанный» автопарк, ни поездки без таксометров - все это оказалось не столь важным и не помешало «Алмазу» завоевать звание «Выбор года», а его владельцу войти в топ-40 самых успешных молодых белорусских бизнесменов.

Но, как нередко случается в нашей стране, лестница успеха иногда заканчивается очень неожиданно. В случае с Виктором Пузиковым это произошло именно так.

«Когда «Алмаз» только начинался, брали всех подряд - и легалов и нелегалов, - вспоминает Константин, бывший таксист. - А вспомните, на каком хламе возил «Алмаз» пассажиров… Автопарк со временем подтянули, опять же серьезные деньги вложили в рекламу - так и раскрутились. Среди людей даже одно время шутка ходила: любой бытовой прибор включи - и оттуда реклама «Алмаза» зазвучит».

Низкие тарифы на услуги такси оказались не единственный секретом успеха диспетчерской службы. Многие знали и открыто говорили о том, что определенная часть денежных средств проходит мимо официальной кассы. Но реагировать на эту информацию никто не спешил.

«То, что деньги за абонентскую плату частично шли «черным налом», правда, - продолжает Константин. - Но и некоторые другие службы так делали. Доходило даже до того, что такси без таксометра работали - плати и работай».

По оценкам столичных таксистов «Алмаз» на 25-30% «состоял» из нелегалов. Схема «вхождения в бизнес» не была тайной за семью печатями, однако кое-какие меры предосторожности принимались.

«Человек с улицы не мог просто так прийти работать в «Алмаз», - рассказал на условиях анонимности один из минских таксистов. - Работала так называемая система поручительства, когда одни люди, уже работающие, ручались за новых. Новичок приходил по рекомендации к перевозчику, курирующему «черный флаг», платил деньги за установку программы и позывной плюс налог, который шел в карман определенного человека. Дальше ежемесячно водитель платил за заказы (раньше это была абонплата, а потом установленная такса за каждый заказ) и опять же налог - могу ошибаться, но всего выходило что-то около 250 рублей на нынешние деньги. Вот собственно и все расходы, которые нес водитель. Поэтому многих и устраивали низкие тарифы «Алмаза», люди шли туда работать».

В 2014 году, когда минские таксисты подняли проблему нерентабельных тарифов, «Алмаз» отказался повышать цену и устанавливать единый для Минска тариф. В одном из интервью Виктор Пузиков заявил, что некоторые водители безосновательно указывали на подорожание топлива, рост курса доллара и расходов на содержание автомобилей в качестве аргумента в пользу повышения тарифов.

Еще раньше, в 2012 году, с «Алмазом» был связан еще один громкий скандал, на сей раз с диспетчерами службы, которых попросту не рассчитали за работу, а некоторых даже и не оформляли официально.

Но все внутренние конфликты мало интересовали клиентов, пока это не касалось их личных интересов. Пассажиры не всегда оставались довольны услугами «Алмаза». Специализированные сайты пестрят негативными отзывами, в которых люди жалуются на разницу в стоимости поездок по одному и тому же маршруту, хамство водителей и нежелание выдавать чеки.

Притом что сигналов о непорядочности «Алмаза» за последние годы было достаточно, на работе службы они никак не сказывались, сама служба такси до поры до времени казалась неприкасаемой, что в узких кругах объяснялось родственными и дружескими связями руководителя на различных уровнях.

Чтобы представить себе масштабы доходов от теневой деятельности «Алмаза», достаточно проанализировать обнародованную КГК информацию о том, что по предварительным расчетам собственнику ежемесячно «приходило» более 200 тысяч долларов! На какие суммы выйдут следователи после более детальных проверок изъятых документов и электронных носителей, можно только предполагать.

Пока служба такси «Алмаз» работает в обычном режиме, получает и выполняет заказы, однако визуально автомобилей с логотипами «7788» в городе стало меньше, это в основном «свежие» машины. Как известно, на 93 автомобиля из собственного автопарка службы был наложен арест.

По информации, полученной журналистом ABW.BY от таксистов, водители «Алмаза» столкнулись с проблемой оплаты услуг диспетчерской службы. Поскольку расчетные счета заблокированы, таксисты не могут внести предоплату за заказы. Если ничего не изменится, многие могут остаться без работы.

Сейчас Виктор Пузиков задержан, обвинение ему еще не предъявлено. Что будет с «Алмазом», пока не понятно, но одно очевидно - уход с рынка самого крупного игрока не останется незамеченным. Один из перевозчиков, работающих с Uber, подтвердил, что за последнюю ночь их машины перевезли в полтора раза больше пассажиров: «Связано ли это с задержанием господина Пузикова, не знаем. Но списывать это на дождь или выходной день, когда заказов и так поступает больше, мы бы не стали».