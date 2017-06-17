закрыть
17 июня 2017, суббота, 12:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Защитник сборной Беларуси Михаил Сиваков перешел в «Амкар»

  • 17.06.2017, 12:12
Михаил Сиваков
Фото: fc-metalist.com

Белорус подписал с клубом 2-летний контракт.

Защитник Михаил Сиваков, недавно расторгнувший контракт с «Оренбургом», продолжит карьеру в «Амкаре», сообщает сайт пермского клуба.

29-летний белорус заключил с пермяками 2-летний контракт.

«Мы рады видеть Михаила в «Амкаре». Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов – как из числа российских игроков, так и легионеров.

Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже».

Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее», – сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?