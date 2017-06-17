Защитник сборной Беларуси Михаил Сиваков перешел в «Амкар» 17.06.2017, 12:12

Михаил Сиваков

Фото: fc-metalist.com

Белорус подписал с клубом 2-летний контракт.

Защитник Михаил Сиваков, недавно расторгнувший контракт с «Оренбургом», продолжит карьеру в «Амкаре», сообщает сайт пермского клуба.

29-летний белорус заключил с пермяками 2-летний контракт.

«Мы рады видеть Михаила в «Амкаре». Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов – как из числа российских игроков, так и легионеров.

Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже».

Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее», – сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.