Украинка пыталась провезти через польскую границу своего сына в чемодане 17.06.2017, 12:31

У ребенка не было необходимых документов.

Польские таможенники пресекли попытку гражданки Украины въехать в Польшу с 8-летним ребенком, спрятанным в чемодане, сообщает «Радио Польша».

50-летняя гражданка Украины пыталась нелегально перевезти через границу своего 8-летнего сына. Женщина спрятала ребенка в чемодане.

Во время таможенного контроля в поезде на пограничном переходе Пшемысль-Мостиска таможенники обратили внимание на нервное поведение женщины и ее отказ предоставить багаж для контроля.

В чемодане под одеждой оказался 8-летний ребенок, он был в ослабленном состоянии. Таможенники вызвали скорую помощь, однако, мать ребенка не согласилась на то, чтобы его обследовали врачи.

Несколько дней назад гражданка Украины пыталась пересечь границу вместе с сыном, однако, получила отказ в связи с отсутствием у ребенка необходимых документов.

Женщине предъявлены обвинения в пособничестве при попытке нелегального пересечения границы.