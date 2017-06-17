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Антифашист Вадим Бойко: Надеюсь, независимые СМИ смогут остановить этот беспредел

  • 17.06.2017, 12:47
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Вадим Бойко
Фото: «Радыё Свабода»

Власти боятся любых способов белорусов самоорганизоваться.

Минский городской суд отклонил апелляцию болельщика футбольного клуба «Партизан» Вадима Бойко и оставил в силе прежний приговор - 4 года лишения свободы.

«Сейчас нас на СИЗО заберут, ну а потом будем отбывать срок наказания и надеяться на лучшее. Надеюсь, что средства массовой информации возьмутся конкретно за наше дело. Все, кто был в зале суда, слышали, что это просто беспредел», - заявил «Белсату» антифашист и болельщик Вадим Бойко.

История инцидента

В марте шестеро болельщиков ФК «Партизан» были осуждены за драку в троллейбусе с болельщиками клуба «Торпедо Минск», которая состоялась еще в 2014-м году, получив от 4-х до 12-ти лет лишения свободы. 2-х из осужденных дополнительно обвинили в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков.

«Ну а как их еще в глазах людей выставить? Кем? Хулиганами, которые разбили стекло и кто может что-то повредить. Они играют вот на таких вещах, чтобы люди за них не заступались», - уверена активистка Марина Носенко.

Ни один из молодых людей своей вины не признал

Освободить их судью просили даже пострадавшие. Не было претензий к болельщикам и в троллейбусном парке.

Такая нелюбовь к футбольным болельщикам, антифашистам и анархистам со стороны властей выглядит еще более странно на фоне других стран, отмечает правозащитник Олег Волчек. Драки болельщиков случаются и там, но никого за них так жестко не наказывают.

«Власти пугают всякие способы людей самоорганизоваться, и тем более если эти люди занимаются спортом и могут противостоять милицейскому насилию со стороны государства», - добавляет Марина Носенко.

9 июня Вадим Бойко был неожиданно выпущен из Жодинского СИЗО

С парня взяли подписку о невыезде. Сегодня же после того, как суд оставил прежний приговор о заключении в силе, из зала суда молодого за решетку не увезли. Когда это произойдет - неизвестно.

«Объяснить позицию суда можно только тем, что приближается парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске, и, возможно, хотят продемонстрировать мягкость судебной власти: мол, можем и освободить, и дать подписку о невыезде», - уверен правозащитник Олег Волчек.

Остается только вопрос: прислушается ли к требованиям общества и международного сообщества слепая и глухая отечественная Фемида?


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