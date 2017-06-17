Как белорусский шляхтич посрамил на скачках русского графа Орлова 5 17.06.2017, 12:55

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Малоизвестные факты из жизни Яна Титуса Немцевича.

Во второй половине XIX века Ян Титус Немцевич, представитель славного рода Немцевичей, завел табун коней чистокровной английской породы и создал в Скоках по Брестом конезавод, пишет istpravda.ru.

Со временем конный завод в Скоках был одним из самых известных на просторах Российской империи. Кони из Скоков неоднократно брали первые награды на самых престижных скачках того времени.

Известен спор Яна Титуса со знаменитым российским любителем коней генералом Орловым. Он выставил только одного своего «англичанина» против двенадцати «донцов» графа. Условия были очень простыми: выигрывает тот, чей конь первым пройдет дистанцию в 25 верст за определенное время. Результат не мог не удивить: только один «донец» из двенадцати смог прийти к финишу в установленное время, но «англичанин» прискакал туда первым.

Ян Титус выиграл огромную по тем временам сумму в несколько десятков тысяч рублей.

У Немцевича было четверо сыновей и дочь, при разделе имущества между сыновьями Скоки остались младшему - Яну. Ян Урсын Немцевич - младший продолжил дело отца. И даже вывел конезавод на европейский уровень. Кони брали много раз первые места на различного уровня скачках. В 1913 году первый приз так называемого «Российского Дерби» взял Скоковский Мамур с вознаграждением в 40 тысяч рублей.

Слава конезавода в Скоках была настолько большой, что жеребят продавали заранее - в чреве кобылы по средней цене 2300 рублей за одного».