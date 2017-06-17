Выпускница Кембриджа «учит» кофеварки и холодильники понимать эмоции человека 1 17.06.2017, 13:13

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Создатель стартапа Affectiva уверена, что скоро все устройства смогут угадывать настроение своих хозяев.

Так считает создатель стартапа Affectiva Рана Калиоби. Ее компания занимается созданием технологий, которые способны различать человеческие эмоции: гнев, радость, воодушевление. Она считает, что с возможностью различать эмоции гаджеты будут более удобными и полезными для человека, пишет hightech.fm.

Рана Калиоби рассказывает, что ее путь начался после того, как скрепка-помощник из старой версии Windows как-то вылезла на экране со словами: «Кажется, ты пишешь письмо». Но она не писала никакое письмо, а скрепка постоянно появлялась. Тогда она задумалась, что было бы неплохо, если компьютеры действительно научатся понимать своих хозяев. В тот момент она училась в Кембридже и тогда же занялась проблемой распознавания эмоций.

С помощью машинного обучения Калиоби пыталась научить компьютеры понимать человека. Позже это вылилось в стартап Affectiva. Журналисты писали о нем, когда он получил $14 млн в одном из раундов инвестирования. Тогда среди клиентов компании числились разработчики компьютерных игр, Unilever, Kellogg’s, Mars и CBS. Технология используется в различных социальных и маркетинговых кампаниях.

Но Рана говорит, что в ней гораздо больший потенциал. «В будущем не только компьютеры и смартфоны будут понимать, что чувствует их владелец, но вообще вся техника: кофеварки, холодильники, автомобили». Технология применима в здравоохранении, с ее помощью можно определять эмоциональное состояние человека, прогнозировать депрессии и нервные срывы. Человек проверяет телефон каждые 10 минут, за это время система сможет точно отслеживать изменения в его состоянии.

Отдельным пунктом является внедрения EI (emotional intelligence) в автомобили. По мнению Калиоби, это обязательный пункт при переходе к полностью автономному вождению. Во время переходного периода автомобилям порой придется передавать управление обратно водителю, но у системы должно быть понимание, готов ли водитель это управление принять. По эмоциям это будет проще определить. Да и гораздо эффективнее, когда та же Siri видит, что дала неправильный ответ и ее хозяин расстроен.