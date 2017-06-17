Учителей обложили данью в 115 бутылок и 10 килограмм макулатуры в месяц 21 17.06.2017, 13:38

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В случае невыполнения нормативов учителей в Белыничском районе могут лишить премии или уволить.

К 2020 году в Беларуси надеются перерабатывать 25% отходов, когда-нибудь — 99%. Но даже самую хорошую идею можно запороть стремлением выслужиться и выполнить план любой ценой. Такая история развернулась в Белыничском районе: безобидное требование начальства сдавать вторсырье превратилось в угрозы увольнения. Доходит до абсурда: чтобы отчитаться на работе, сельчане вынуждены докупать макулатуру, сообщает сайт greenbelarus.info.

Героиня расследования журналистов — учительница в одной из белыничских школ. Она работала в ней всю жизнь, сначала преподавателем физики и математики, после — младших классов. Здесь же познакомилась с мужем, учителем истории.

Елене Давыдовне (имя изменено по просьбе героини) осталось полтора года до пенсии, и она надеется их доработать, если позволит администрация: не раз женщина слышала, что за сельских преподавателей здесь не держатся. Так их принуждают быть лояльными к любому требованию, в частности к сдаче вторсырья.

Учитель должен в месяц 115 ПЭТ-бутылок

— На всех учителей распространяются одни и те же нормы с 2012-2013 учебного года, — рассказывает дочка героини, Марина Штытько.

В месяц учитель сельской школы в деревне Н. должен сдать:

макулатуры — 10 кг;

стеклобоя — 2,3 кг;

ПЭТ-бутылок — 2,3 кг, можно с пробками и этикетками. Одна бутылка весит 20 грамм. То есть на 1 учителя приходится 115 бутылок, или 230 — на двоих;

металлолома — 4,3 кг.

По словам Марины, от количества учеников в классе нормы для учителей не зависят:

— Из района школа получает норму, ее делят между всеми учителями, неважно, сколько человек в классе. Детей не просят — особо не с кого спрашивать, у моей мамы в классе 4 человека. Во всей школе — около 50 учеников.

Сосед помогает — перебрасывает тару через забор

Система сбора вторсырья в Белыничах иногда фигурирует в СМИ. В 2016 году лучшей в конкурсе «Планета без отходов» по сбору ПЭТ-бутылок стала средняя школа №1 г.п. Белыничи им. Н.И. Пашковского. В 2015 году она заняла второе место. По объему сбора ВМР Могилевская область среди остальных держится в серединке.

Вторсырье приносят все соседи. Сосед-дачник привозит из Могилева, а если жарит шашлыки — перебрасывает через забор бутылки. Всего в деревне живут около 500 человек на 7 улицах.

Мусор здесь вывозят два раза в месяц, и на каждой улице есть контейнеры для пластика и стеклобоя.

— Только почти пустые, — говорит Марина.— Ведь или самому нужно, или соседу, или свату, куму… И чужие, и свои оттуда по возможности вытягивают, иначе где взять? А контейнеры коммунхозовские (ЖКХ. — Прим. ред.), и они пытаются отлавливать воришек.

Макулатура и подписка на газеты

В семье учительницы трое детей. Приезжая к родителям из Минска, они везут извечный минский хлеб, а остальное место в машине занимают бутылки и макулатура, собранные дома.

— У меня дома стоит коробка, и дочка знает, что туда надо складывать всю бумагу. Чеки из кошелька — тоже туда. Мелочь, но когда очень надо, понесешь все. У меня даже сейчас с собой две бутылки в сумочке, — делится дочь Елены Давыдовны.

Так ушли все советские книги, следом — газеты, на которые подписываются учителя:

— Обязательна подписка на газеты всех уровней: республиканскую, областную, районную, одну профессиональную («Настаўніцкая газета») и одну предметную («Пачатковая школа»). На них уходит рублей 25 в месяц, и хорошо, что моим родителям не нужно выписывать их каждому отдельно.

Каждый раз квитанцию о подписке нужно отправлять в район, иначе начинаются звонки и практически угрозы. Районная администрация постоянно говорит: «Вы тут не единственные, у нас много молодых специалистов». И люди боятся не сдавать, не приносить.

От лишения премии до вероятного увольнения

Не верится, что за несданную макулатуру могут уволить. Причем это же распоряжение распространяется на продавцов местного магазина, работников культуры, которые при нехватке макулатуры сбрасываются и докупают ее.

Альтернатива при увольнении из сельской школы — пытаться устроиться в местный колхоз. Но зарплата там небольшая, не дотягивает даже до минимальной:

— На бумаге одна, а дают совершенно другую, — пересказывает Марина слова соседей. — Работник якобы недосмотрел, и у него что-то то ли убежало, то ли испортилось, то ли он сам опоздал. Это потом вычитают из зарплаты.

Бывало ли, что Елена Давыдовна не сдавала нужное количество вторсырья? Нет.

Зато бывало у молодого человека из Чашников Витебской области. Его зовут Александр, и в апреле 2016 года он не получил 100 рублей премии (1 миллион рублей старыми) за то, что не вовремя сдал 5 килограмм макулатуры. Александр работает в бюджетной организации, относящейся к системе ЖКХ.

Похожую историю описали в 2014 году в Горках, на проблемы со сдачей ВМР жаловались работники городской больницы Белынич и «Могилевоблгаза».

«Сомнительно, что сбор макулатуры является трудовой обязанностью»

Случай с лишением премии в Чашниках прокомментировала Елизавета Ярмош из Минской городской коллегии адвокатов:

— Применить меры дисциплинарного взыскания, а также лишить премии работника в соответствии со статьей 198 Трудового кодекса можно за дисциплинарный проступок, которым является противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Очень сомнительно, что сбор макулатуры является трудовой обязанностью электромонтера.

В любом случае целесообразно обратиться к нанимателю с просьбой предоставить для ознакомления копии локальных актов (положений о премировании, приказов) и в случае несогласия обжаловать действия нанимателя в суде.

«Многие возмущены, но об открытом протесте речь не идет»

В суд люди не хотят, отмечают юристы правозащитного центра «Вясна» и рассказывают о ситуации в Белыничах в декабре 2015 года:

— Планы по сбору вторсырья доведены до каждой организации и предприятия, а те, в свою очередь, доводят соответствующие задания своим работникам. Особенно выделяются в «борьбе» за вторсырье так называемые бюджетные организации.

Многие из учителей и воспитателей возмущены тем, что от них требуют соблюдать нелепые, по их мнению, приказы. Но о гласном протесте речь вообще не идет.

МинЖКХ: «Схемы утверждают местные органы власти»

В пресс-службе Министерства ЖКХ ситуацию со сбором ВМР в Белыничском районе прокомментировали кратко:

— Министерство вряд ли будет устанавливать такие нормы в отношении своих работников. А в районах схемы обращения с отходами утверждают местные органы власти.

Мораль в том, что выяснять, кто прав, рекомендуют тоже на местном уровне.

Исполком ничего не знает, но готов разобраться

С просьбой прокомментировать ситуацию Зеленый портал обратился к начальнику отдела ЖКХ Белыничского исполкома Галине Пантелеевой.

— Нет, не знаю таких случаев, — отрицает она наличие «белыничского феномена». — Но, может, где-то в организации по нормативным документам есть поощрение, какая-то премия, если сдаешь макулатуру.

Да, мы привлекаем детей, чтобы поддерживать окружающую среду в чистоте — это же формируется с детства. Отдел образования всегда хорошо собирает вторсырье, я могу у них спросить. Но не знаю о таком, никто не обращался и не говорил, чтобы за вторсырье лишали премии.

— Что бы вы посоветовали нашей героине, учитывая то, что она опасается потерять работу?

— Скажите, пускай придет тихонько в отдел ЖКХ.

Идеальная модель сбора и заоблачный план

Но вряд ли на местном уровне или через суд с нанимателем (читай, государством) легко исправить проблему административно-плановой экономики.

— План, доведенный для заготовительных организаций нашего района, просто заоблачный. Вряд ли они его осилят, — прокомментировал ситуацию в 2014 году в Горках, аналогичную белыничской, Александр Зеликов, главный специалист отдела ЖКХ, курирующий вопросы заготовки вторсырья.

По его словам, сказать, что нормы в 2014 году завышены — значит, выразиться очень мягко. Александр отметил, что за невыполнение плана «полетят головы», в первую очередь — его.

Народная смекалка

— Руководителям предприятий и организаций было рекомендовано предусмотреть меры материального стимулирования работников, которые принимают активное участие в сборе вторичного сырья, — цитируют уже в 2015 году в Россонах заместителя председателя Россонского райисполкома по экономике Алексея Саппо.

Видимо, методы стимуляции адаптивные: если деньги есть — дать премию, нет — снять.

Но на деле государство не знает о мотивации граждан многого: например, целых 3,5 тонны стеклянных бутылок может дать для выполнения плана одна хоккейная команда, которой негде тренироваться и нужно ехать в соседний город.

Система провоцирует быть сообразительными: Белыничам иногда приходится меняться с соседними районами, отдавая ПЭТ-бутылки взамен на бобруйскую макулатуру. Так утверждал в 2015 году директор предприятия-заготовителя макулатуры ООО «Скартэкс» Валерий Волков.

Чем регулируется план по сбору вторсырья?

В 2016 году в республике утверждена подпрограмма «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы (постановление Совета министров Республики Беларусь №326 от 21 апреля 2016 года).

Документ создан, чтобы реализовать в итоге отличную модель:

— В отходах содержится много сырья, которое может быть использовано повторно, — отметил генеральный директор СООО «Ремондис» Эрвин Куртбединов. — То есть тогда получается замкнутый цикл: то, что было товаром, превращается в отходы, а затем снова в какой-либо продукт.

Этим же документом определены ежегодные необходимые объемы сбора всех видов вторичных материальных ресурсов до 2020 года по стране и регионам. И, наконец, одна из целей — к 2020 году повторно использовать не менее 25% от образования отходов, а когда-нибудь — и все 99%.