Восемь удивительных фактов о культуре футбольного боления в Германии 17.06.2017, 13:47

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На примере второй Бундеслиги.

1. Болельщики оказывают сильнейшее влияние на развитие клуба.

Конечно, это происходит не везде, но один из самых ярких примеров для такого утверждения – берлинский «Унион», выступающий во второй Бундеслиге, пишет «Салідарнасць».

Исторически команду поддерживали критически мыслящие жители ГДР. После объединения Германии клуб пережил кризис. Болельщики «Униона» рассказали, что еще лет 15 назад на матчи команды собиралось всего по 2-3 тысячи человек. Сегодня – более 20 тысяч, и билеты достать непросто. Что же произошло?

Вот один из фактов: в конце 2000-х болельщики откликнулись на призыв клуба помочь с реконструкцией стадиона и трудились на стройке в свободное от основной работы время.

Кстати, большинство мест на трибунах стоячие. Это и историческая традиция, и возможность большей вместимости.

Еще один любопытный факт: в 2003 году около 80 болельщиков «Униона» перелезли через забор стадиона, чтобы спеть там Рождественские песни. Сегодня это мегапопулярный праздник.

Фото: Global Look Press

Болельщики команды, объединенные в различные фан-клубы, проводят фотовыставки, снимают документальные фильмы, выпускают печатную продукцию о клубе.

Один из примеров – книга для детей ««Моя первая книжка про Унион Берлин». Болельщики издали 3 тысячи экземпляров за свои деньги, и теперь издание продается в фан-шопе у стадиона. Цена экземпляра – 9 евро: 3 евро составляет себестоимость, а еще 6 евро направляется в фонд клуба для социальных проектов.

2. На стадионах свободно продают пиво.

Если клуб и полиция не выступают против этого.

На домашних матчах берлинского «Униона» происходит так: болельщики покупают в торговых точках пиво в пластиковых стаканах и спокойно проходят с ним на трибуны.

Свен Шлензог, руководящий в клубе отделом по обеспечению безопасности, объяснил: практика показывает, что за время матча взрослый человек может успеть выпить 3-4 бокала пива и будет при этом адекватно себя вести. Проблемы появляются тогда, когда продажа пива на стадионе запрещена – это провоцирует болельщиков выпить много алкоголя перед входом на стадион.

В 65-м отделе полиции Берлина разделяют это мнение: если пива не будет на стадионе, тот на матч болельщики будут приходить сильно алкоголизированными.

3. Адвокатура для фанатов в виде фанроектов.

Первые фанпроекты начали появляться в ФРГ в середине 80-х. Изначальной идеей этих структур было исследование социальной среды на трибунах. Но события в Англии и других странах, где с фанатами стали связывать насилие и различные трагедии, заставили немецкое общество обратить пристальное внимание на своих болельщиков.

С конца 80-х в фанпроектах стали работать социальные педагоги, стремившиеся наладить отношения с молодежью на трибунах.

Томас Йелински, который около 20 лет работает социальным педагогом «Фанпроекта спортивной молодежи Берлин» (он ориентирован на фанатов «Герты» и местного «Динамо»), рассказал, как налаживались отношения с болельщиками.

Офис «Фанпроекта Берлин»

«В первые годы нашей работы мы дали им понять, что отстаиваем их интересы. Например, мы могли найти помещения для встречи фанатов. Теперь часто сами фанаты подходят к нам на стадионе, чтобы договориться о встрече, на которой можно обсудить их проблемы. Мы, как социальные работники, оказываем им широкую помощь. Мы не только выступаем коммуникаторами между полицией и фанатами, фанатами и службой безопасности стадиона. Мы также можем помочь болельщикам с поиском квартиры, с поступлением в университет», – рассказал Томас Йелински.

«Мы институт адвокатуры фанатов, но мы не их профсоюз. Мы общественная организация. Мне нельзя быть фанатом, иначе я был бы одним из них. Вместе с тем мы действуем независимо от клуба. Как это работает? Приведу такой пример. Клуб хочет запретить болельщику вход на стадион. В такой ситуации мы добиваемся, чтобы период запрета длился не 3 года, а меньше, или чтобы клуб отказался от своего намерения взамен на социальную отработку провинившегося болельщика», – объяснил Томас Йелински.

В чем же основная цель фанпроектов? Социальный педагог утверждает: немецкая полиция признает, что они стали меньше сталкиваться с насилием, связанным с футболом.

«Все фанаты, которые к нам приходят, понимают, что здесь не место правым и националистическим взглядам, не место расизму», – сказал Томас Йелински.

4. Наличие фанпроекта зависит не от того, в каком дивизионе играет в клуб, а от активности болельщиков.

На сегодня в Германии действуют 68 фанпроектов. И они ориентированы даже на фанатов, которые болеют за клубы из низших дивизионов. Как пример, «Фанпроект Берлин» сотрудничает не только с болельщиками «Герты» из первой Бундеслиги, но и с болельщиками БФК «Динамо», выступающего в четвертом немецком дивизионе.

5. Фанпроекты финансируют, в том числе, местные власти.

Матти Михалке, работник другого берлинского фанпроекта «Eiserne Botschafter» («Железные послы»), который работает с болельщиками клуба второй бундеслиги «Унион», раскрыл на их примере схему финансирования этих структур.

Годовой бюджет «Eiserne Botschafter» составляет около 150 тысяч евро. Эти деньги идут на зарплату трех социальных работников, расходов на бензин и т.д. Одну половину суммы выделяет Немецкий футбольный союз, другую – местные власти.

Годовой бюджет «Фанпроекта Берлин», который работает с болельщиками «Герты» и БФК «Динамо», составляет около 340 тысяч евро.

6. Клубы плотно работают с фанатами, предоставляя им различные бонусы.

В «Герте» в отделе по коммуникации с болельщиками работает 5 человек. Они общаются со своими и гостевыми фанатами по поводу баннеров и перформансов, оптимизации подъездов к стадиону и т.д.

«Олимпиаштадион» – домашняя арена «Герты»

Идущим на сотрудничество болельщикам предоставляют различные бонусы: заранее пускают на стадион, дают право выбора музыки на арене, организовывают встречи с руководством клуба, приглашают посмотреть на то, как идет подготовка к матчу. Работники клуба также организуют для болельщиков выезды в места различных мемориалов, к примеру, в Освенцим.

В «Герте» утверждают: им практически удалось вытеснить правых фанатов с трибун. При этом там понимают: раз на матчах нет соответствующих баннеров, это еще не значит, что некоторые фанаты не придерживаются радикальных взглядов.

7. Полиция попадает на стадион только в экстренной ситуации.

В Германии за безопасность на матче ответственность несет клуб, а не полиция.

Свен Шлензог, руководящий соответствующим отделом в «Унионе», сообщил, что во время домашних матчей клуба, на которые собирается более 20 тысяч болельщиков, за безопасность отвечает порядка 300 человек. Это работники клуба, а также арендованный персонал.

В 65-м отделе полиции Берлина рассказали, как готовятся к проведению матча и действуют во время него. Предстоящих поединок оценивается по шкале потенциальной угрозы, в которой есть четыре степени. На беспроблемный матч направляется около 200 полицейских, но если степень угрозы весьма высока, то задействуют около 1000 человек.

Полиция может задержать болельщика при подходе на стадион за бросок бутылкой в людей, но на территорию арены не заходит. Ее сотрудники попадают внутрь только в экстренных ситуациях, после сигнала сотрудников клуба.

Руководитель 65-го отдела Ларс Нойман (слева) и его заместитель Питер Блутген

В полиции объясняют: воевать с целым сектором фанатов за одного правонарушителя нецелесообразно, в случае острой необходимости полицейские в гражданской одежде могут без шума задержать его, к примеру, в туалете во время перерыва.

В 65-м отделе полиции Берлина отметили: «Зачастую все так организовано, что во время матча нам не находится работы».

Досмотр гостевых болельщиков стюардами на домашнем стадионе клуба «Айнтрахт» в городе Брауншвейг

8. Полицейские, направляемые для работы на футбольный матч, владеют базовыми знаниями о культуре болельщиков.

В 65-м отделе полиции Берлина утверждают: каждый их сотрудник, перед тем, как быть направленным на работу к стадиону, проходит обучение. Делается это для избежания ненужных конфликтов с болельщиками. Ведь не каждый знает, что значит для фаната «роза» – шарф с символикой клуба.