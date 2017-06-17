400 украинских «спартанцев» 2 17.06.2017, 14:12

Как морпехи ошеломили деталями обороны самой горячей точки АТО.

На протяжении десяти месяцев самый горячий участок фронта под Мариуполем протяженностью 15 км удерживали 400 украинских морских пехотинцев, пишет obozrevatel.com.

«Если бы враг узнал, что на такой большой протяженности фронта его так унизительно месят всего четыре сотни бойцов — он бы очень удивился. Хитрая военная стратегия частично заключалась именно в том, чтобы противник решил, что ему противостоит многочисленная и мощная группировка. И ребята справились с задачей на отлично», — отмечают волонтеры.

Боевое задание на указанном участке выполнял 701 батальон морской пехоты, и именно на него пришлось максимальное количество и интенсивность обстрелов на территории зоны АТО. Теперь у бойцов будет перерыв до осени, за который они должны отдохнуть и восстановить свою технику.