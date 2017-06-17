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«Дети плакали, началась паника»: военнослужащий распылил газ в минском трамвае

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  • 17.06.2017, 14:24
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Фото: telegraf.by

Поздно вечером в пятницу пассажиры столичного трамвая резко почувствовали себя плохо.

Оказалось, у парня в форме разгерметизировался газовый баллончик.

Я еще хорошо запомнил время, когда все случилось. На часах было 23.15, — рассказывает tut.by очевидец происшествия Юрий, который ехал в сторону Серебрянки. — На остановке «Козлова» в трамвай зашли 8−10 юных милиционеров. Только мы доехали до железнодорожного моста, как все пассажиры, а их было человек 15−20, стали чихать, кашлять. Началась паника. Дети перепугались, расплакались, вслед за ними у мам началась паника. Я открыл форточку, а пассажиры стали кричать водителю, чтобы открыла дверь, но она не реагировала. Наверное, думала, что раз в вагоне столько милиционеров, то они как-нибудь разберутся. Те тоже чихали, но никак не реагировали. Они были растеряны и не смогли грамотно организовать эвакуацию.

Трамвай проехал еще метров 200, затем Юрий натянул майку на лицо и стал пробираться к водителю. Пассажиры стали кричать, бить по стеклу и только тогда трамвай остановился, дверь открылись.

Женщины были очень злы, в салоне ехали совсем малыши — максимум старшим детям 10 лет. Они стали требовать у сотрудников представиться. Выяснилось, они военнослужащие, у одного из них разгерметизировался газовый баллончик и он начал оправдываться, что газ «Шок» — это не опасно. Могу сказать по себе: еще до половины второго ночи чувствовал перец в носу. В общем, водитель трамвая закрыла дверь и уехала, а пассажиры остались на дороге, — говорит очевидец Юрий.

Впервые об этом слышу, — комментирует диспетчер трамвайного парка. — У меня ничего не зафиксировано. А трамвай стоял? Нет? Ну тогда чего хотят пассажиры?

В дежурной части ГУВД Мингорисполкома это ЧП тоже не зафиксировано. Возможно, в пятницу вечером в трамвае ехали военнослужащие в форме милиции.

Никакой информации по линии дежурной части у нас нет. Поэтому подтвердить или опровергнуть данную информацию я не могу, — прокомментировал Владимир Пархомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД.


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