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Шесть витебчанок, которые изменили мир

  • 17.06.2017, 14:36

С Витебщиной связана жизнь многих известных людей, повлиявших на ход истории.

С Витебщиной связана жизнь многих известных людей, которые сумели не только добиться значительных успехов в своих сферах и стать знаменитыми, но и повлиять на ход истории. Среди витебчан, имена которых сегодня знают во всем мире, есть и женщины.

Кто они – дамы, изменившие мир? Vkurier.by составил свой рейтинг, включив в него женщин, которые родились или жили на территории Витебского края.

Рогнеда

Рогнеда – одна из самых известных белорусок. О жизни одной из первых христианок Полоцкой земли, дочери князя полоцкого Рогволода и матери князей, в том числе и Ярослава Мудрого, мы можем узнать из многочисленных летописных источников.

С именем Рогнеды связана одна из самых печальных страниц в истории Полоцкого княжества. Два брата – Ярополк и Владимир – прислали сватов в Полоцк. Рогнеда по воле своего отца отдала предпочтение Ярополку. Разгневанный отказом Владимир разгромил войска Рогволода, а Рогнеду силой взял в жены.

Однажды княжна пыталась убить мужа, но ей это не удалось. А когда Владимир решил наказать непокорную женщину, за нее вступился сын Изяслав.

Владимира впечатлил смелый поступок юного мальчика: князь основал в честь сына город Изяславль и сделал его столицей Полоцкого княжества. До совершеннолетия Изяслава там правила Рогнеда.

Ефросинья Полоцкая

Ефросинья (в миру – Предслава) – полоцкая княжна, внучка Всеслава Чародея, первая белорусская просветительница и первая женщина на Руси, которая была канонизирована в святые.

Отказавшись от династического брака, Предслава ушла в монастырь и приняла постриг, взяв имя Ефросинья. Поселившись в Софийском соборе, монахиня переписывала книги, вела активную просветительскую деятельность. По инициативе Ефросиньи в Полоцке были построены две церкви, основаны два монастыря и изготовлен крест, место нахождения которого сегодня, к сожалению, неизвестно.

Будучи уже игуменьей, в 1170-х годах Ефросинья отправилась в паломническую поездку в Иерусалим, где и умерла. Со временем ее мощи были перенесены в Киев, где хранились около 800 лет.

Только в 1910 году они вернулись на белорусские земли: 10 дней пребывали в Николаевском соборе в Витебске, затем были доставлены в Полоцк, но в 1922 году вновь были привезены в наш город уже в качестве музейного экспоната. Во время Великой Отечественной войны мощи были установлены в Покровском соборе, а с 1943 года по сегодняшний реликвия хранится в Полоцке.

Эмилия Плятер

Эту хрупкую девушку, героиню восстания 1830 года, называли новой Жанной Д’Арк.

Родилась Эмилия в Вильне, а ее мать была представительницей белорусской шляхты из Браславского повета.

Детские и юношеские годы Эмилия провела в поместье Ликсна Динабургского повета Витебской губернии, где увлеклась белорусским фольклором: исполняла народные песни, учила танцы, была мастерицей «голошений».

Во время восстания 1830 года Плятер возглавляла партизанский отряд. Спустя некоторое время командование назначило ее почетным командиром роты и присвоило звание капитана. Не сумев оправиться от ранения, полученного в одном из боев, Плятер умерла во время отступления повстанческой армии.

В Опсе Браславского района до наших дней частично сохранилось имение Плятеров, а в деревне Ахремовцы этого же района – усыпальница.

Память про девушку увековечили многие художники, скульпторы и поэты, в том числе и Адам Мицкевич.

Анна Миссуна

Анну Мисуна называют первой женщиной-геологом в Беларуси, Польше, России и Литве.

Родилась она в усадьбе Заболотье Лепельского уезда в 1868 году, получила домашнее образование, затем окончила частную гимназию в Риге, училась на высших женских курсах в Москве.

Увлекшись геологией, Анна Миссуна совершала пешие геологические маршруты, писала научные статьи про рельеф и следы ледника на территории Беларуси, Польши, Литвы, изучала железную руду и каменный уголь в Тульской губернии.

С 1906 года наша соотечественница занимала должность ассистента высших женских курсов в Москве, затем стала доцентом Московского государственного университета, где организовала геологический музей.

Софья Ковалевская

Софья Ковалевская – первая русская женщина – профессор математики.

Она писала стихи и прозу, но прославилась тем, что открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки.

Родилась Софья в Москве в 1850 году, но вскоре вместе с семьей переехала в имение Полибино Витебской губернии (сегодня село Полибино Великолукского района Псковской области). Именно на территории тогдашней Витебской губернии и прошло ее детство.

Училась Софья прилежно, по ночам при свете лампады читала университетский «Курс алгебры Бердона». В 18-летнем возрасте девушка вышла замуж за Владимира Ковалевского, вместе с мужем путешествовала по Европе, посещала лекции известных ученых. В Берлине Софье Ковалевской заочно присвоили степень доктора философии Геттингенского университета, некоторое время она преподавала в Стокгольмском университете.

За свои научные труды «профессор Соня» получила премию имени Бордена Парижской академии наук и премию Шведской академии наук.

Всю жизнь Софья Ковалевская мечтала о том, чтобы преподавать в России, но, к сожалению, этому не было суждено сбыться. Умерла и похоронена «царица математики» в Стокгольме.

Анна Тумаркина

Анна Тумаркина – первая в Европе женщина – профессор философии.

Родилась она в 1875 году в Дубровно, но вскоре родители переехали в Кишинев, где девочка окончила женскую гимназию и получила учительское образование.

С 1892 года Анна Тумаркина жила в Швейцарии, училась на факультете философии, германистики и истории Бернского университета. Спустя три года наша землячка успешно защитила докторскую диссертацию и на некоторое время переехала в Берлин.

Вернувшись в Берн, Анна Тумаркина попросила разрешения работать в высшей школе. После пробной лекции нашу соотечественницу допустили к преподаванию истории новой философии и эстетики в Бернском университете. На тот момент девушке исполнилось всего 23 года. Настоящей сенсацией стало присвоение Анне Тумаркиной почетного звания титулярного профессора университета, а затем и экстраординарного профессора.

Немецкий писатель Густав Мюллер писал про нее:

«Анна Тумаркина – дорогой подарок, который великая Россия сделала маленькой Швейцарии».


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