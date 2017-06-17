закрыть
17 июня 2017, суббота, 16:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Футболистам «Нафтана» не платят зарплату уже пять месяцев

3
  • 17.06.2017, 14:55

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о проблемах клуба.

– Если не секрет, когда вы в последний раз получали зарплату?

– В марте нам перечислили совсем незначительные суммы. На сегодня задолженность клуба перед игроками и тренерами составляет пять месяцев, - рассказал by.tribuna.com Олег Сидоренков.

– Извините, но кажется, что «Нафтан» может сняться с чемпионата после первого круга.

– Сегодня у клуба есть долги перед футболистами за 2014 год. Мы постоянно на карандаше у федерации. Есть много проблем, которые я не вправе озвучивать. Сегодня наша основная задача – просто сохранить клуб, чтобы хотя бы доиграть сезон до конца. Конечно, можно кричать, что «Нафтан» должен обыгрывать БАТЭ, «Шахтере» или брестское «Динамо», но сейчас мы с этими командами, как слон и Моська. Такова реальность.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?