Футболистам «Нафтана» не платят зарплату уже пять месяцев 3 17.06.2017, 14:55

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков рассказал о проблемах клуба.

– Если не секрет, когда вы в последний раз получали зарплату?

– В марте нам перечислили совсем незначительные суммы. На сегодня задолженность клуба перед игроками и тренерами составляет пять месяцев, - рассказал by.tribuna.com Олег Сидоренков.

– Извините, но кажется, что «Нафтан» может сняться с чемпионата после первого круга.

– Сегодня у клуба есть долги перед футболистами за 2014 год. Мы постоянно на карандаше у федерации. Есть много проблем, которые я не вправе озвучивать. Сегодня наша основная задача – просто сохранить клуб, чтобы хотя бы доиграть сезон до конца. Конечно, можно кричать, что «Нафтан» должен обыгрывать БАТЭ, «Шахтере» или брестское «Динамо», но сейчас мы с этими командами, как слон и Моська. Такова реальность.