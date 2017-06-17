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Минский сквер назовут в честь Эдварда Войниловича

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  • 17.06.2017, 15:02
Фото: sb.by

Сквер рядом с Красным костелом назовут в честь основателя храма святых Симеона и Елены.

Такую инициативу поддержали члены комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска, пишет sb.by.

Известный общественный деятель и меценат Эдвард Войнилович пожертвовал средства на строительство католического храма после утраты сына и дочери — костел был возведен в честь Святых Симеона и Елены, небесных покровителей его детей.

Войнилович также вошел в историю другими благотворительными делами: после 1905 года он активно поддерживал возрождение белорусской национальной культуры и финансировал издание литературы на белорусском языке.

После октябрьского переворота 1917 года Эдвард Войнилович покинул родину, умер и был похоронен в Польше. Усилиями настоятеля Красного костела ксендза Владислава Завальнюка останки Эдварда Войниловича несколько лет назад были перезахоронены в Красном костеле.


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