Минский сквер назовут в честь Эдварда Войниловича 2 17.06.2017, 15:02

Фото: sb.by

Сквер рядом с Красным костелом назовут в честь основателя храма святых Симеона и Елены.

Такую инициативу поддержали члены комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска, пишет sb.by.

Известный общественный деятель и меценат Эдвард Войнилович пожертвовал средства на строительство католического храма после утраты сына и дочери — костел был возведен в честь Святых Симеона и Елены, небесных покровителей его детей.

Войнилович также вошел в историю другими благотворительными делами: после 1905 года он активно поддерживал возрождение белорусской национальной культуры и финансировал издание литературы на белорусском языке.

После октябрьского переворота 1917 года Эдвард Войнилович покинул родину, умер и был похоронен в Польше. Усилиями настоятеля Красного костела ксендза Владислава Завальнюка останки Эдварда Войниловича несколько лет назад были перезахоронены в Красном костеле.