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Стало известно, что власти хотят сделать на улице Октябрьской в Минске

  • 17.06.2017, 15:28
Фото: tut.by

Проект Vulica Brasil на улице Октябрьской будет продолжаться.

Об этом сказал сегодня во время прямой линии зампредседателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. На этой неделе чиновники встречались в Мингорисполкоме с послом Бразилии. Было решено, что на улице появятся новые муралы, пишут «Минск-Новости».

Кроме того, «есть идея» сделать на Октябрьской пешеходную зону со скамейками и беседками, парковки для велосипедов, зеленые зоны, включить вдоль улицы энергоэффективное освещение и обустроить места для раздельного сбора мусора.


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