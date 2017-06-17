В Украине отменен «закон Савченко» 17.06.2017, 15:59

НАДЕЖДА САВЧЕНКО

ФОТО: EPA

По этому закону один день предварительного заключения засчитывался за два дня основного наказания.

В Украине отменен так называемый «закон Савченко», согласно которому один день предварительного заключения засчитывался за два дня основного наказания. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 17 июня, подписал поправки к Уголовному кодексу, в соответствии с которыми предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания из расчета один день за один день, сообщает «Немецкая волна».

Новый закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения» был принят Верховной радой 18 мая. Он отменил «закон Савченко», который вступил в силу 24 декабря 2015 года и засчитывал один день СИЗО за два дня основного наказания.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, за время действия «закона Савченко» на свободу вышли около 8 тысяч опасных преступников. Около двух тысяч из них совершили повторные преступления и вернулись в места заключения.