В Барановичах врачам-инфекционистам предлагают работать за $50
- 17.06.2017, 16:17
А «Барановичский диспансер спортивной медицины» ищет рефлексотерапевта за $67.
Intex-press посмотрела сайт управления по труду, занятости и социальной защите с предложениями работы и выбрала вакансии с самой низкой зарплатой в городе.
На 16 июня 2017 года на сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома размещено 242 вакансии. Из них 90 вакансий предлагают зарплату в 300 рублей и ниже.
140 рублей
Вакансий с такой зарплатой на сайте две. В Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии требуется инструктор-дезинфектор на 0,5 ставки. Также на 0,5 ставки в ООО «Артера Карбонтех» требуется истопник.
135 рублей
Такую зарплату предлагают также по двум вакансиям. В Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии на 0,5 ставки требуются кладовщик и инженер по охране труда.
130 рублей
В ясли-сад №46 на 0,5 ставки требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Требование к кандидату: профессионально-техническое образование, аттестация 3 группы по электробезопасности.
129 рублей
В учреждение здравоохранения «Барановичский диспансер спортивной медицины» на 0,25 ставки требуется рефлексотерапевт.
95 рублей
Такую зарплату предлагают врачу-инфекционисту на 0,25 ставки в учреждении здравоохранения «Барановичская городская поликлиника №3».
Последние две вакансии находятся на сайте уже несколько месяцев.