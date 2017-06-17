В Барановичах врачам-инфекционистам предлагают работать за $50 17.06.2017, 16:17

А «Барановичский диспансер спортивной медицины» ищет рефлексотерапевта за $67.

Intex-press посмотрела сайт управления по труду, занятости и социальной защите с предложениями работы и выбрала вакансии с самой низкой зарплатой в городе.

На 16 июня 2017 года на сайте управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома размещено 242 вакансии. Из них 90 вакансий предлагают зарплату в 300 рублей и ниже.

140 рублей

Вакансий с такой зарплатой на сайте две. В Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии требуется инструктор-дезинфектор на 0,5 ставки. Также на 0,5 ставки в ООО «Артера Карбонтех» требуется истопник.

135 рублей

Такую зарплату предлагают также по двум вакансиям. В Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии на 0,5 ставки требуются кладовщик и инженер по охране труда.

130 рублей

В ясли-сад №46 на 0,5 ставки требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Требование к кандидату: профессионально-техническое образование, аттестация 3 группы по электробезопасности.

129 рублей

В учреждение здравоохранения «Барановичский диспансер спортивной медицины» на 0,25 ставки требуется рефлексотерапевт.

95 рублей

Такую зарплату предлагают врачу-инфекционисту на 0,25 ставки в учреждении здравоохранения «Барановичская городская поликлиника №3».

Последние две вакансии находятся на сайте уже несколько месяцев.