Меркель рассказала о личной аудиенции у Папы Франциска 17.06.2017, 16:28

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Это уже четвертая личная аудиенция канцлера Германии, чаще с понтификом встречалась только президент Аргентины.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 17 июня, вновь встретилась с Папой Римским Франциском и провела с ним «воодушевляющую» беседу. Оба сошлись на мнении, что с вызовами современного мира можно справиться только, работая сообща. Не следует возводить стены, стены следует разрушать, подчеркнула Меркель после 40-минутной аудиенции в личной библиотеке понтифика, пишет «Немецкая волна».

Меркель сообщила, что на июльском саммите «большой двадцатки» в Гамбурге собирается обсудить ситуацию в Африке. Франциск приветствовал это решение. Кроме того, Папа Римский призвал бороться за Парижское соглашение по климату и после выхода из него США, а также высказал свои соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Для Ангелы Меркель этот разговор стал четвертой личной аудиенцией с Папой Франциском. Из глав государств чаще с ним встречалась только бывший президент Аргентины Кристина Элисабет Фернандес де Киршнер.