закрыть
17 июня 2017, суббота, 19:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Меркель рассказала о личной аудиенции у Папы Франциска

  • 17.06.2017, 16:28
  • 5,830

Это уже четвертая личная аудиенция канцлера Германии, чаще с понтификом встречалась только президент Аргентины.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 17 июня, вновь встретилась с Папой Римским Франциском и провела с ним «воодушевляющую» беседу. Оба сошлись на мнении, что с вызовами современного мира можно справиться только, работая сообща. Не следует возводить стены, стены следует разрушать, подчеркнула Меркель после 40-минутной аудиенции в личной библиотеке понтифика, пишет «Немецкая волна».

Меркель сообщила, что на июльском саммите «большой двадцатки» в Гамбурге собирается обсудить ситуацию в Африке. Франциск приветствовал это решение. Кроме того, Папа Римский призвал бороться за Парижское соглашение по климату и после выхода из него США, а также высказал свои соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Для Ангелы Меркель этот разговор стал четвертой личной аудиенцией с Папой Франциском. Из глав государств чаще с ним встречалась только бывший президент Аргентины Кристина Элисабет Фернандес де Киршнер.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?