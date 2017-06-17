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«Нацбанк уже много раз предупреждал БСБ»

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  • 17.06.2017, 16:45
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Фото: ont.by

За что наказали «швейцарский» банк.

Вечером 15 июня темой №1 стал отзыв лицензии на работу с физлицами у ««БСБ Банка». Почему нацбанк решил перекрыть воздух явно не лидирующему на рынке БСБ – не понимает никто, кроме самих банкиров. Они готовы высказывать kyky.org свои размышления на тему – но только не вскрывая лиц.

Раунд 1. Пресс-службы ничего не знают

С самого начала журналисты позвонили в «БСБ Банк», в котором специалист по связям с общественностью на вопрос «так в чем же причина блокировки работы с физлицами?» ответил, что тоже хотел бы эту причину знать.

«Нас просто проинформировали о том, что отозвана лицензия по отдельным операциям с физическими лицами и в тотже день информация об этом была размещена на сайте Нацбанка. Решение вступает в действие с 26 июня 2017 г. Мы это решение исполняем. До этого времени Банк осуществляет все возможные шаги, чтобы выдать клиентам физическим лицам средства в полном объеме. Иной информации у пресс-службы нет». Когда мы прощаемся с уставшим голосом в телефонной трубке, он бросает фразу: «И вам спасибо. Будем признательны за помощь». Все вчерашние новости о БСБ-банке действительно выглядели трагикомично. Кроме самого факта отзыва лицензии, в них не было ровным счетом ничего. А наша максимальная близость в телефонном разговоре с Нацбанком выглядела так: «Мы в пресс-релизе указываем то, что мы можем указать». И гудки…

Не стало легче и сегодня утром (16 июня), когда все прочли пресс-релизы. Никто не понимает, почему, но всем срочно нужно бежать снимать деньги со счетов до 25 июня.

Больше всего паникуют те, кто уехал из страны и просто физически не успеет забрать свои драгоценные сбережения.

Наверное, абсурднее всего себя ощущают клиенты БСБ, которые прямо сейчас отдыхают в Швейцарии. Конечно, банк в письме заверил всех, что находится в устойчивом состоянии, и не планирует разоряться. При этом болью и обидой в пресс-релизе звучат строки ««БСБ Банк»» высказывает свое недоумение жесткостью принятого решения и считает его несоответствующим выявленным нарушениям». А Нацбанк в комментарии журналистам называет это самое недоумение представителей БСБ «нежеланием наладить диалог с регулятором». Хотя старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб тоже говорит, что Нацбанк мог бы быть помягче: «Нарушения со стороны какого-то конкретного банка подразумевают некую вилку решений регулятора – можно просто пожурить, можно оштрафовать, можно лишить лицензии. В таком случае, какое-то место для субъективности принимаемого решения имеет место быть». А вот почему Нацбанк не захотел просто штрафом шлепнуть БСБ – можно выяснить только в разговорах с людьми, которые работают в белорусских банках. Но, как вы понимаете, не называют своих имен.

Раунд 2. На чем зарабатывает банк, который не дает кредитов и не принимает депозиты

Поговаривают, что владельцы «БСБ Банка» занимались недвижимостью и строили какой-то аутлет. Но, в любом случае, это совершенно отдельный бизнес, напрямую с банком он никак не связан – и если бы причина была в этом, вряд ли наказанием было бы лишение лицензии на операции с физлицами. Самое простое – предположить, что могло быть что-то непрозрачное, что давние замечания Нацбанка не были устранены.

Анонимный источник сообщает, что Нацбанк уже много раз предупреждал БСБ, что те ведут не очень хорошую политику. Претензии были к специфическим операциям, которыми занимался банк. И пока весь Минск не может узнать хоть какую-нибудь причину, банкиры не верят «официальной» претензии регулятора. А она заключается в том, что у БСБ слишком большие остатки на клиентских счетах. Может показаться, что это звучит абсурдно, но это не так: фактически деньги – в банке, а регулятор под совершенно благовидным предлогом заботится о сохранности клиентских сбережений.

БСБ – совсем некрупный банк: работает только в Минске, клиентов – тысяч 30-40, да и по собственному капиталу он сравнительно невелик. Клиентских денег оказалось слишком много для их же безопасности. Если с банком что-то произойдет, он, скорее всего, окажется не в состоянии рассчитаться со своими вкладчиками, потому что у него попросту не хватит собственности.

Давайте посмотрим: на чем зарабатывают банки? Они принимают средства и выдают средства: кредиты и депозиты. Это основной доход любого банка. Любого, кроме БСБ – считает наш источник. БСБ не выдавал кредитов, не принимал деньги на депозиты. Работал исключительно на расчетно-кассовом обслуживании мелкого бизнеса. Но и в Нацбанке идиотов нет.

Просто так банк бы существовать и показывать стабильные финансовые показатели, не занимаясь кредитами, не смог бы. Поэтому регулятор долго наблюдал и делал выводы.

Отдельная история касается «псевдошвейцарскости» банка. Мало кто задумывался, почему БелСвиссБанк превратился в «БСБ Банк». На деле Швейцарская комиссия по соблюдению бренда (да, у них есть такая), узнав, что в Беларуси есть некий БелСвиссБанк, настоятельно через МИД и Нацбанк рекомендовала переименовать компанию. По сути, как сообщает источник, швейцарских корней там нет, а вся информация про швейцарских адвокатов-бенефициаров – это просто ширма.

Раунд 3. Запрет на работу с физлицами как удар ниже пояса

Вообще, закрытие обслуживания физлиц для банка – очень плохая история. Конечно, основной доход банк получает с юридических лиц. Но где компании, там и физлица. Всем сотрудникам фирм нужны зарплатные карточки, всем ипэшникам – личные карточки. Плюс вся инфраструктура, которая заточена под карты: мобильные приложения, сеть банкоматов и все, что еще способен придумать банк.

А сейчас получается, что даже юридические лица ограничены в действиях. Если компания обслуживается в БСБ, руководству придется думать, куда переводить зарплаты. Неудобно. ИПэшник, в свою очередь, зарабатывает какие-то деньги, которые с его счета отправляются на его же карту как физического лица. А сейчас он должен пойти в кассу, чтобы снять деньги со счета. Либо переводиться в другой банк и там зачислять их себе на карту. Хотя, БСБ уже выпустил бесплатные обезличенные корпоративные карточки для ИП.

Раунд 4. Рухнет ли «швейцарский банк»

В кулуарах уже идут очень контрастные разговоры о том, что с «БСБ» будет дальше. С одной стороны, раз модель работы «БСБ» – только на комиссионном доходе от расчетных операций, у них не может быть патовой ситуации, когда они не смогут выдать клиентам по их запросам деньги. Сторонники этой версии считают, что через несколько дней все успокоится, а банк выстоит.

Другие говорят, что банк может закрыться, не справившись с такой нагрузкой. Все закономерно: финансовом секторе вопрос репутационных издержек и потерь – очень острый и вполне калькулируемый в деньгах. Где-то в одном месте что-то рухнуло, и начинается эффект домино: у банка проблемы, все слышат, что отозвали лицензию. Многие даже не пытаются выяснять, что отозвали только розничную лицензию, не интересуется причинами. У клиента звучит сигнал: «Ага, банк ненадежный». А если банк ненадежный, согласитесь, вы побежите забирать у него свои деньги и более-менее приятных вам людей отговорите обслуживаться в нем. Радует только то, что в таком случае это не привычный белорусу «шухер» по рынку, не зачистки или проверки. Другие банки могут спать спокойно.

К слову, то ли у коллег, то ли у конкурентов из банковской сферы уже появилась гипотеза: доверенным банком, который будет обслуживать обездоленных клиентов, назначен банк Москва-Минск. А он как раз принадлежит Нацбанку.

Тогда бенефициаром всего этого представления оказывается «Москва-Минск», потому что он получает приток клиентов-физлиц из «БСБ».

Судить о том, что это было целенаправленное действие, понятное дело, никто не возьмется. Но думать о том, кто извлекает из этой истории наибольшую выгоду, – не помешает.


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