Бобруйский бобер политического раздора спасал Смоленск? 1 17.06.2017, 17:26

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Российские СМИ попытались «успокоить» белорусов своей версией происхождения военной формы грызуна.

Российские СМИ «успокоили» белорусов своей версией происхождения военной формы, в которую «одета» новая малая скульптура, установленная в Бобруйске, попытавшись его «идентифицировать», пишет «Магілеўскі рэгіен».

Россияне не скрывают, что политический подтекст в таких памятниках есть, но считают, что бобер – это Раевский, спасавший Смоленск. Деревянной скульптуре бобра в форме генерала русской императорской армии времен Отечественной войны 1812 года, установленной на улице Ульяновской в Бобруйске рядом с администрацией Первомайского района, посвятило материал смоленское «Российско-Белорусское информагентство».

Автор публикации признает, что скульптура вызвала неоднозначную реакцию части общественности, усмотревшей в бобре-генерале сходство с графом Михаил Муравьевым-Виленским (в Беларуси он еще имеет прозвище «вешатель»).

Во время восстания 1863 года, поясняет российский журналист не раскрывающий своего имени, Муравьев был назначен виленским, гродненским и минским генерал-губернатором, а также командующим войсками Виленского военного округа. Обладая чрезвычайными полномочиями, он подавил восстание на территориях вверенных ему губерний, за что был пожалован графским титулом и получил дополнение к фамилии: Виленский. По приказу Муравьева 128 взятых в плен участников восстания, лично замешанных в убийствах лиц, лояльных российским властям, были казнены публично путем повешения – что и породило в оппозиционной среде, сочувствовавшей повстанцам, прозвище «Муравьев-вешатель».

Однако униформа 1812 года, бакенбарды, а также ордена и медали заставляют предположить сходство бобра-генерала не с графом Муравьевым, а с генералом Николаем Раевским, в 1812 году сражавшимся под Могилевом в битве под Салтановкой. В критический момент боя генерал Раевский, командовавший 7-м пехотным корпусом русской армии, лично возглавил атаку Смоленского пехотного полка на позиции французов. В результате сражения под Салтановкой Вторая Западная армия смогла беспрепятственно переправиться через Днепр и двинуться далее к Смоленску, где соединилась с Первой Западной армией.

Таким образом, бобруйский бобер стал причастен и к этому российскому городу. Интересно, что ранее автор скульптуры резчик Бобруйского государственного колледжа Василий Войтехович признавался, что на эту работу его вдохновила лишь история Бобруйской крепости. О политических спорах вокруг его творения он возможно и не догадывается.