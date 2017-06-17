закрыть
17 июня 2017, суббота, 19:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Врачи назвали шесть натуральных средств для стабилизации давления

3
  • 17.06.2017, 17:12
  • 5,994

Эксперты подсказали, как нормализовать давление без таблеток.

Неприятные ощущения, связанные с повышением кровяного давления, — шум в ушах, головные боли и другие симптомы начинающейся гипертонической болезни — во многом совпадают с признаками обычного переутомления, пишет healthinfo.

Поэтому, отмечая ухудшение самочувствия и безуспешно пытаясь бороться с ним различными способами, большинство людей даже не задумываются о показателях своего кровяного давления, а также не представляют себе реальную угрозу многочисленных осложнений гипертонической болезни, среди которых – инсульт и инфаркт миокарда.

Врачи подчеркивают: необходим контроль кровяного давления и в случае гипертонии – адекватное лечение. Для стабилизации давления и предупреждения инсульта после консультации с лечащим врачом можно применять средства народной медицины.

Рецепт 1

100 г плодов боярышника кроваво-красного измельчить, залить 1 литром 70%-го спирта, настоять 2 недели. Принимать лекарство по 20-30 капель 3- 4 раза в день до еды.

Это средство эффективно при гипертонии, тахикардии, бессоннице, стенокардии, атеросклерозе и неврозе сердца.

Рецепт 2

Настой сушеницы топяной. Для его приготовления 20 г измельченной травы залить двумя стаканами кипятка, кипятить 5 минут, настоять в течение 2 часов, принимать по 0,5 стакана 2- 3 раза в день за полчаса до еды.

Рецепт 3

Настойка из сушеницы топяной. Мелко нарезанная трава настаивается на 70% спирте в течение 7 дней в соотношении 1:10. Применяют при гипертонии по 0,5 чайной ложки перед едой 3- 4 раза в день. Можно также делать ножные ванны, настой для которых готовится из расчета: 200 мл на 5 литров воды.

Рецепт 4

При гипертонии используют шелковицу белую. Применяется для лечения кора корней, листья, плоды и кора растения.

На стакан кипятка - 1 ст. л. коры, настоять 15 минут, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Отвар из корня, коры листьев: 5 г на стакан кипятка, варить 10 минут, выпить в течение дня.

Рецепт 5

При гипертонии хорошо помогают листья, стебли и цветы черноголовки обыкновенной. 2 ст. л. измельченного сырья на 300 мл кипятка, кипятить на медленном огне 10 минут, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Рецепт 6

В качестве предупреждения инсульта и для снижения давления при гипертонии применяется отвар цветов и плодов софоры японской. На стакан кипятка берется 1 ст. л. сырья, кипятить на слабом огне 5 минут. Принять лекарство в течении дня.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?