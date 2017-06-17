Польша будет самостоятельно решать вопрос о поставках энергоносителей 17.06.2017, 17:36

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Польша и ряд других стран ЕС выступают против «Северного потока-2».

Министр в канцелярии премьер-министра Польши Петр Наимский заявил, что Польша будет самостоятельно принимать решения об источниках импорта энергоносителей, в частности, из США и других стран, передает «Радио Польша».

Министр Наимский, занимающий должность уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры, назвал «неуместными» действия немецких политиков по поддержанию строительства российского газопровода по дну Балтики Nord Stream-2, против которого выступает Польши и ряд других стран ЕС.

Напомним, на днях американский Сенат одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций. В документе говорится, что американский президент может накладывать санкции на те компании или частные лица, которые планируют вкладывать в российские экспортные трубопроводы более 5 млн долл. в год или 1 млн за раз, или предоставить России услуги, технологии и информационную поддержку. Аргументировалось это тем, что Nord Stream-2 может негативно повлиять на энергетическую безопасность ЕС, а также на развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы.