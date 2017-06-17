В «БСБ Банке» рассказали, какие отделения будут работать в воскресенье 17.06.2017, 17:45

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У «БСБ Банка» с 26 июня Нацбанк отзывает лицензию на работу с депозитами физлиц.

Некоторые отделения БСБ Банка, у которого Нацбанк с 26 июня отзывает лицензию на работу с депозитами физлиц, будут работать и в воскресенье, 18 июня.

Об этом tut.by сообщили в пресс-службе банка.

Так, 18 июня головной офис банка (пр. Победителей, 23/4) будет обслуживать частных клиентов (кассы, платежные карточки) с 10.00 до 16.00.

Отделение № 9 (Я. Купалы, 25) будет обслуживать частных клиентов (кассы) с 10.00 до 16.00.