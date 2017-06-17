Российским десантникам «понравилась» Беларусь 4 17.06.2017, 17:57

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В течение года на территории Беларуси пройдет около 40 различных учений.

Подразделения воздушно-десантных войск России до конца года примут участие в пяти совместных учениях с подразделениями иностранных государств, передает «Свабода» со ссылкой на interfax.by.

Отмечается, что Россия активизирует кооперацию с другими странами в военной области. Так, в 2016 году было проведено 50 мероприятий, на 2017-й их уже запланировано более 70.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ уточнили, что с начала этого года российские десантники приняли участие в четырех совместных тактических учениях, три из которых проводилась на территории Беларуси. А кульминацией станут масштабные российско-белорусские маневры «Запад-2017» в этом году в сентябре.

«Все мероприятия проводятся в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год», - уверяют в Москве.

Всего, по словам экспертов, в течение года на территории Беларуси пройдет около 40 различных учений, в том числе совместных.

По некоторым сведениям, в том числе от источников в оборонных ведомствах стран NATO, Россия может оставить в Беларуси определенное количество военнослужащих и техники.