10 самых невероятных побегов из ГДР 2 17.06.2017, 18:28

Фото с сайта tvc.ru

Удивительные истории спасения из социалистического «рая».

13 августа 1961 года была возведена Берлинская стена. Как только не бежали на Запад, преодолевая ее, жители ГДР! Сотни их погибли на границе, пытаясь выбраться на свободу. Но все же были и удачные побеги, пишет istpravda.ru.

Воссоединения Германии, которое отмечается 3 октября, добились, прежде всего, жители ГДР. Именно они вышли на улицы, скандируя: "Мы – один народ!", пишет dw.de. Именно они все двадцать семь лет существования Берлинской стены, с ее автоматчиками на сторожевых вышках, пулеметными гнездами, проволочными заграждениями, минами, самострелами, патрульными собаками и сигнализацией, преодолевали эту Стену, вырываясь на свободу с риском для жизни самыми невероятными способами: в машинах, поездах, по воздуху, под землей...

Данные о том, сколько человек погибли, перебираясь через границу между двумя Германиями, разнятся. Но не все попытки бежать заканчивались трагически. Было и много удачных побегов, когда людям удавалось преодолеть Стену.

Наш паровоз, вперед лети!

Впрочем, выражение "перебраться через Стену" - не совсем точное. Многие беглецы таранили заграждения (особенно в первые годы их существования, когда еще не везде стояли сомкнутые бетонные блоки двух-трехметровой высоты). Таранили на грузовиках, автобусах, бронетранспортерах, на катках для укладки асфальта... В декабре 1961 года машинист Гарри Детерлинг (Harry Deterling) протаранил огромные, тяжелые и, казалось бы, намертво закрытые железные ворота на... паровозе.

К паровозу были прицеплены восемь вагонов, пассажиры которых (более двух десятков человек) собрались для массового побега в этот "спецпоезд". Всех их Детерлинг перевез таким образом в Западный Берлин. После этого побега гэдээровские власти размонтировали, разобрали рельсы на всех ставших тупиковыми железнодорожных ветках, которые раньше соединяли обе части Берлина.

Ради любви и не только

Спустя полгода после побега Детерлинга молодой англичанин вывез свою восточногерманскую невесту в Западный Берлин, проскочив на автомобиле-кабриолете под шлагбаумом на КПП. Он специально купил для поездки в Восточный Берлин спортивный кабриолет с очень низкой посадкой, снял заранее тент и ослабил крепления лобового стекла так, что оно держалось, что называется, на честном слове.

В Восточном Берлине невеста легла на заднее сиденье машины, молодой человек подъехал ближе к КПП, одним ударом сбил лобовое стекло и что есть силы нажал на педаль газа. Перед самым шлагбаумом ему пришлось, конечно, спрятать голову, рискуя врезаться в бетонные ограждения по сторонам, но обошлось. Растерявшиеся гэдээровские пограничники даже не успели сорвать с плеч автоматы, в то время как парочка уже наслаждалась "западной жизнью".

После этого власти ГДР приварили внизу к шлагбаумам поперечные (вертикальные) железные балки, а вскоре вообще перестроили КПП так, что подобный побег через границу стал невозможным.

Уже на третий день существования Стены - 15 августа 1961 года - все западные газеты опубликовали фотографию (ставшую и нашей заглавной) 19-летнего гэдээровского пограничника Конрада Шумана (Conrad Schumann), который просто перепрыгнул, бросая на ходу автомат, через колючую проволоку на своем участке границы. В истории Стены этот побег считается одним из самых простых и самых отчаянных.

Многие беглецы перебирались на Запад под Стеной. Подкопы рыли студенты и пенсионеры, целые семьи и даже школьные классы... Их было столько, что эти подкопы чаще всего называют так: "подкоп 28-ми", "подкоп 22-х", "подкоп 29-ти", - по числу "копателей", сумевших перебраться на Запад. В книге Бодо Мюллера (Bodo Müller) "Притягательная сила свободы" особенно подробно описан "подкоп 57-ми".

Из "диверсантов" - в космонавты

Сенсационным был каждый из упомянутых подкопов, но все же "подкоп 57-ми" заслуживает особого внимания. Он был уникальным по размаху, с которым действовали западноберлинские организаторы побега: именно они рыли подкоп, чтобы вытащить своих родственников и друзей из Восточного Берлина. Этот побег был особенным и по количеству бежавших, и по драматизму ситуации, и по тому, что в ходе него был убит гэдээровский пограничник.

Почти сорок человек, живших на Западе, в течение нескольких месяцев рыли лаз под Стеной на глубине двенадцати метров. В октябре 1964 года они вышли на поверхность во дворе одного из полузаброшенных домов на восточной стороне. Общая длина этого подземного туннеля, начинавшегося в подвале западноберлинской булочной, составила 140 метров. В течение двух дней (точнее, ночей) по нему почти без перерыва выбирались на Запад беглецы: 57 человек. Но о существовании подкопа узнал стукач, и во двор на территории Восточного Берлина ворвались гэдээровские солдаты. Завязалась перестрелка (у западноберлинских студентов, дежуривших у входа в туннель на восточной стороне, были с собой пистолеты). В суматохе ребятам все же удалось бежать через подкоп, но один из восточногерманских пограничников был убит.

В ГДР он был объявлен героем, погибшим от рук "империалистических диверсантов". Его именем называли школы и улицы, пионерские лагеря и пароходы. Лишь после воссоединения Германии, когда стали доступны архивы министерства госбезопасности ГДР, выяснилось, что тот пограничник в действительности погиб от пуль своих же товарищей. К сожалению, один из западногерманских организаторов побега Кристиан Цобель (Christian Zobel), который тогда стрелял, уже не узнал этого. Он умер в середине 1980-х годов и всю жизнь мучился, думая, что убил человека.

Один из ребят, рывших "подкоп 57-ми", стал преуспевающим бизнесменом, владевшим сетью парфюмерных и галантерейных магазинов. Другой - одним из ведущих менеджеров авиакомпании Lufthansa. Третий - Райнхард Фуррер (Reinhard Furrer) - был приглашен после окончания физического факультета Берлинского университета и защиты докторской диссертации в школу астронавтов. В октябре 1985 года он совершил космический полет в составе международного экипажа корабля "Челленджер".

На "одном крыле"

Физиком - только в ГДР - был и Герхард Вагнер (Gerhard Wagner). Он специализировался на разработке новых полимерных материалов, из которых изготовляются корпуса и крылья планеров. Вагнеры – сам Герхард, его жена и трое сыновей - решили бежать из ГДР так, как не бежал еще никто: на самолете собственной конструкции. Корпус сделали из фанеры и жести, двигатели сняли с двух подержанных мотоциклов.

Но когда самолет был почти готов, на квартиру Вагнеров нагрянули сотрудники "штази". Как выяснилось уже после объединения Германии, на Вагнеров донес брат его жены, который был осведомителем госбезопасности. Он, правда, точно ничего не знал, но все же заподозрил неладное и на всякий случай доложил. Следователи просто глазам своим не поверили, когда увидели, что речь идет о самолете.

Вагнера, его жену и сыновей отправили в тюрьму. А самолетик десять лет простоял в гараже "штази" в Дрездене. Сейчас он является экспонатом Немецкого музея в Мюнхене.

За братом - в Трептов-парк

Герхард Вагнер - не единственный "летчик" среди восточногерманских беглецов. Так, в 1973 году многократный чемпион ГДР по планеризму Удо Эльке (Udo Elke) перелетел через границу прямо во время первенства страны на фанерном безмоторном самолетике.

А в 1979 году две семьи из Тюрингии (четверо взрослых и четверо детей) бежали на Запад на огромном воздушном шаре, который сами сшили из кусков разных тканей. Этот похожий на лоскутное одеяло воздушный шар (естественно, в сдутом виде) хранится сейчас в берлинском Музее Стены. Еще один его экспонат – сверхлегкий бесфюзеляжный самолетик марки Ikarus Fox.

На рассвете 26 мая 1989 года такой крошечный самолетик с красными звездами на хвосте (для маскировки!) приземлился в Восточном Берлине, а точнее - в Трептов-парке. Им управлял Инго Бетке (Ingo Bethke). Его брат Хольгер (Holger Bethke) кружил над парком в другом "Икарусе", следя за тем, что происходит вокруг. Инго и Хольгер Бетке, которые в начале 1980-х годов сами бежали из ГДР, прилетели, рискуя жизнью, из Западного Берлина, чтобы забрать своего третьего брата - Эгберта. Им это удалось. Уже втроем братья Бетке перелетели обратно через Стену, посадили свои самолетики прямо на площади перед Рейхстагом и отправились праздновать в один из многочисленных берлинских кабачков.