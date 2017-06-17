Отец политзаключенного Дмитрия Полиенко рассказал об условиях содержания сына 1 17.06.2017, 18:47

Дмитрий Полиенко

Политзаключенный отбывает наказание в Бобруйской колонии.

Отец политзаключенного Дмитрия Полиенко, который отбывает наказание в Бобруйской исправительной колонии №2, рассказал сайту palitviazni.info об условиях содержания сына.

Напомним, 7 апреля суд Заводского района г. Минска отменил отсрочку исполнения наказания, данную активисту Дмитрию Полиенко судом Центрального района в октябре 2016 года. Поводом для уголовного преследования стало участие Полиенко в мирной акции - велопробеге "Критическая масса", который проходил 29 апреля прошлого года и был прерван милицией. Таким образом, с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году, активист должен отбыть полтора года заключения. Правозащитники признали Полиенко политическим заключенным.

Сейчас Дмитрий Полиенко отбывает наказание в Бобруйской исправительной колонии №2.

"В последнем письме сын сообщил, что у него все нормально, какого-то особого напряжения во взаимоотношениях с администрацией либо другими заключенными нет, - рассказывает Александр Николаевич. - Находится в отряде, на работе производит какие-то перчатки. Дмитрий попросил, чтобы я ему взял справку в поликлинике о том, что у него астма. У сына аллергия на пыль, а в том месте, где он работает, как раз много пыли. Правда, такую справку мне не дают, он не стоит на учете, как астматик ".

По словам собеседника, в начале июля он собирается к сыну на свидание.

"Составил мне целый список, что ему необходимо, - добавляет отец политзаключенного. - кипятильник просит, какую-то одежду, что-то из еды ... Посылки можно отправлять только раз в квартал - до 30 кг. Раз в неделю можно поговорить 10 минут по телефону. Одним словом, обычная жизнь в колонии ... "