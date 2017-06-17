Илон Маск рассказал, когда человечество колонизирует Марс 17.06.2017, 18:59

Глава SpaceX опубликовал план освоения Красной планеты.

Для снижения цены полетов на Красную планету потребуется несколько этапов. Первый — создание транспорта многоразового пользования для дальних полетов. SpaceX уже работает над этим — в начале июня компания осуществила первый повторный запуск грузового космического корабля Dragon. В космосе потребуются станции дозаправки для космических кораблей, а топливо для ракет нужно будет производить на Марсе, пишет hightech.fm.

Отдельный раздел статьи посвящен срокам, которые Маск любит устанавливать со свойственным ему азартом. По плану SpaceX, корабль Dragon 2 отправится на Марс через два года. К 2020 году компания отправит еще одну миссию также с участием Dragon. А первые пилотируемые полеты состоятся уже в 2020-е годы.

Особенности будущей колонизации уже начали исследовать ученые из разных областей. Так, медики обнаружили, что члены первой пилотируемой миссии на Марс подвергнутся вдвое большему риску возникновения рака, чем считалось ранее. Университет Калгари запустил курс по марсианской архитектуре, а в NASA разработали прототип оранжереи для выращивания овощей в космосе.

Недавно профессор Университета Центральной Флориды и сооснователь лаборатории Swamp Works при Космическом центре имени Кеннеди Филип Метцгер назвал три обязательных условия для освоения Марса. В список вошли добыча топлива на астероидах, применение 3D-печати для производства космических антенн и получение чистой энергии из космоса.